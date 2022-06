Cala il sipario su una brutta giornata a Piazza Affari, dove a soffrire tra gli altri sono stati in particolare i protagonisti del settore bancario.

Banche colpite dalle vendite: Unicredit e Intesa Sanpaolo le peggiori

Mediobanca è sceso del 2,71%, mentre Banco BPM e Bper Banca hanno accusato una flessione rispettivamente del 3,07% e del 3,92%.

Ad avere la peggio sono stati i due big del comparto: Intesa Sanpaolo si è fermato a 1,78, con un affondo del 5,12%, ma è andata ancora peggio a Unicredit che ha lasciato sul parterre il 5,26% a 9,065 euro.

Banche sofferenti: sale lo Spread, crolla il rendimento a 10 anni

Le banche oggi hanno sofferto in primis per il nuovo rialzo dello Spread BTP-Bund che è balzato del 2,82% a 204,3 punti base, mentre si sono mossi in direzione opposta i tassi, grazie agli acquisti su BTP che hanno visto il rendimento del decennale accusare un ribasso del 3,73% al 3,43%.

Banche: BCE chiederà ricalcolo dei dividendi

A mettere ancor più sotto pressione i bancari di Piazza Affari e in particolare Unicredit e Intesa Sanpaolo, sono state le indicazioni arrivate da Andrea Enria.

Il presidente della vigilanza bancaria della Banca Centrale Europea ha affermato che l'Eurotower potrebbe richiedere alle banche un ricalcolo dei dividendi nel caso di un peggioramento della congiuntura.

In un'audizione in commissione Affari economici al Parlamento europeo, Enria ha dichiarato che con il rischio di "uno scenario macroeconomico peggiore rispetto a quello previsto, se ci fosse un embargo sul gas e se partisse una recessione, le prospettive per le banche potrebbero essere peggiori".

Di fatto non si escludono scenari più avversi sul fronte del PIL e dell'inflazione nel Vecchio Continente.

Da tenere presente che "L'attuale contesto è caratterizzato da una maggiore volatilità e da valutazioni azionarie inferiori, poiché i mercati prevedono che la redditività e la qualità degli attivi delle banche potrebbero essere influenzate da sviluppi macroeconomici avversi".

Banche: non ci sarà nuovo ban, ma dividendi potrebbero cambiare

Per questi motivi alle banche sarà richiesta la formulazione di nuove ipotesi sul calcolo dei dividendi e dei buy-back, per tenere conto di un quadro più sfavorevole che potrebbe includere un embargo sul gas o una recessione.

C'è da ricordare che nei giorni scorsi lo stesso Enria aveva parlato del tema dei dividendi delle banche, ricordando che la sospensione decisa dalla BCE nel 2020 è stata eccezionale e che non vi è intenzione di muoversi nuovamente in questa direzione.

In altre parole, non c'è da temere un ban alla distribuzione dei dividendi come quello disposto due anni fa, ma alle banche sarà richiesto di rivedere le loro distribuzioni per tenere conto di uno scenario avverso.

Unicredit e Intesa Sanpaolo: chi ha il dividendo più alto? Qual è buy?

Una prospettiva che ha fatto storcere il naso e non poco al mercato, con gli investitori che hanno penalizzato soprattutto Unicredit e Intesa Sanpaolo, visto che i due big del comparto sono quelli che staccano le cedole più generose nel settore di riferimento.

Proprio oggi gli analisti di Societè Generale in un report hanno evidenziato che Unicredit ha un dividend yield pari al 5,8% per il 2022 e al 7% per il 2023, ma il rendimento è ancora più elevato per Intesa Sanpaolo, pari rispettivamente al 10% e all'11% per l'anno in corso e per il prossimo.

Gli analisti sono più cauti su Unicredit e ribadiscono la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 10,5 euro, mentre per Intesa Sanpaolo il rating è "buy", con un target price a 2,35 euro.