A dispetto dell'indebolimento del Ftse Mib che dopo un allungo iniziale si è mosso a passo di gambero, scivolando sotto la parità, Unicredit mostra in qualche modo i muscoli, mostrando la migliore performance nel settore bancario.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di circa mezzo punto percentuale, oggi ha provato a salire per la quarta giornata di fila, salvo poi frenare.

Negli ultimi minuti Unicredit si presenta a 11,488 euro, con un frazionale calo dello 0,17% e oltre 10 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 16,5 milioni.

Unicredit: domani i conti del 3° trimestre. Cosa prevede il consenso

Il titolo resta sotto la lente nel giorno in cui si riunisce il Cda per l'esame e l'approvazione dei conti del terzo trimestre che saranno resi noti al mercato domani.

Il consensus che Unicredit ha pubblicato sul suo sito istituzionale prevede un utile netto pari a 937 milioni di euro, contro gli 1,11 miliardi dello stesso periodo del 2021, mentre il margine di intermediazione dovrebbe salire leggermente da 4,44 a 4,54 miliardi di euro.

Per il risultato netto di gestione le stime parlano di un dato pari a 1,68 miliardi di euro, mentre il CET1 è atteso al 15,05%.

Unicredit: Equita SIM vede un altro buon trimestre

Gli analisti di Equita SIM si aspettano da Unicredit un altro buon trimestre dal punto di vista operativo, con ricavi in rialzo del 4% anno su anno, principalmente grazie alla dinamica positiva del margine di interesse e di commissioni resilienti, grazie a una buona tenuta delle transactional e financing fees.

Il cost-income è atteso a un buon 52%, mentre sotto la linea operativa, sebbene gli analisti si aspettino che il costo del rischio sottostante si mantenga su livelli estremamente contenuti, ipotizzano un costo del rischio in area 50 punti base.

Unicredit: le stime di Equita per il 3° trimestre. Focus su guidance

Nel dettaglio, per il terzo trimestre di Unicredit gli analisti di Equita SIM vedono un utile netto pari a 1 miliardo di euro, a fronte di ricavi in rialzo del 4% a 4,6 miliardi di euro.

Il margine di interesse è stimato in crescita del 14% a 2,6 miliardi di euro, mentre l'utile operativo dell'11% a 2,2 miliardi di euro.

Equita SIM ricorda che recentemente, il CEO Orcel aveva dichiarato che con i risultati del terzo trimestre, la guidance 2022 sarebbe stata rivista al rialzo, considerando il beneficio al net interest income dal rialzo dei tassi di interesse e ai progressi sulla riduzione dei costi operativi.

Alla luce delle loro attese sul terzo trimestre e delle indicazioni fornite dalla società, gli analisti di Equita SIM hanno rivisto le loro stime 2022-2023-2024 ex Russia del 18%-6%-9% rispettivamente.

Una mossa decisa principalmente per riflettere un maggiore net interest income, parzialmente compensato da una dinamica più prudente sull’evoluzione delle investment fees e un costo del rischio 2023-2024 incrementato in media di 13 punti base nel 2023-2024

Unicredit: Equita SIM alza target price. Buy resta per vari motivi

Incorporando le nuove stime, la SIM milanese ha alzato il prezzo obiettivo di Unicredit del 3% a 15,3 euro, confermando la raccomandazione "buy".

La view resta positiva per l'eccellente profilo di capitale e l'asset quality, con presenza di significativi overlays non rilasciati e safety buffers per affrontare un peggioramento dello scenario macro.

Gli analisti citano anche la significativa accelerazione della performance operativa, i multipli compressi e la remunerazione attraente, superiore al 50% dell’attuale capitalizzazione di mercato nell'arco del piano.

Unicredit: Goldman Sachs rivede il target. Focus sul dividendo

A scommettere su Unicredit è anche Goldman Sachs che da una parte ha reiterato il rating "buy" e dall'altra ha ritoccato verso il basso il target price da 17 a 16,25 euro.

Dai conti del terzo trimestre la banca USA si aspetta ricavi pari a 4,569 miliardi di euro, mentre il costo del rischio è visto a circa 50 punti base e il ROTE dovrebbe attestarsi al 6,7%.

Secondo Goldman Sachs, l'aggiornamento della guidance e i commenti sulla qualità degli asset e sulla distribuzione del capitale saranno al centro dell'attenzione durante la conference call sui risultati del terzo trimestre.

Con particolare riguardo al dividendo, gli analisti si aspettano da Unicredit una cedola in crescita a 0,77 euro a valere sul bilancio 2022, rispetto a quella di 0,53 euro del 2021, con un rendimento pari attualmente al 6,8%, mentre nel 2023 si dovrebbe salire a 0,92 euro.