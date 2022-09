A Piazza Affari la seduta odierna prosegue a due velocità per le utility che non riescono a muoversi tutte nella stessa direzione.

Utility a due velocità sul Ftse Mib

A2A ed Hera si muovono in controtendenza, con un rialzo rispettivamente dello 0,89% e dello 0,77%, seguite da Enel che sale dello 0,36%, mentre Terna e Snam calano dello 0,16% e dello 0,21%.

Restano più indietro Italgas che viaggiano in flessione dell'1,15%.

Utility poco aiutate dalle tensioni su Spread e BTP

Le utility risentono delle cattive indicazioni che arrivano dal fronte obbligazionario, con lo Spread BTP-Bund in ulteriore allargamento, con un rialzo dell'1,23% a 252,21 punti base.

Male i BTP che sono colpiti da ulteriori vendite, tanto che il rendimento del decennale mostra un progresso del 2,68% al 4,8051%, superando la soglia del 4,8% per la prima volta da novembre 2012.

Utility: dividendi meno appetibili con rialzo dei tassi

A tal proposito gli analisti di Equita SIM fanno notare che il rialzo dei tassi reali sul mercato, e l’allargamento degli spreads dei titoli di stato italiano, con rendimenti del decennale al 4,8% rende gli yields delle regolate meno attraenti.

Gli esperti citano in particolare Terna che ha uno yield 2022 del 5%, mentre il rendimento del dividendo di Snam è del 6,5% e di Italgas del 6%.

Utility: in arrivo 20 mld di euro dai fondi UE

Le utility intanto restano sotto i riflettori sulla scia di alcune indicazioni di stampa.

Come riportato da Repubblica, il nuovo governo a guida Fratelli d'Italia potrebbe approvare velocemente un decreto con oltre 20 miliardi di euro di misure, per aiutare famiglie ed imprese contro l’aumento delle bollette energia.

Gli interventi andrebbero a rifinanziare ed estendere le misure di sgravio attualmente concesse, ma richiederebbero un intervento europeo di approvazione sulla "riallocazione" di fondi attualmente utilizzati per altri scopi.

A tal proposito Equita SIM evidenzia che si tratta di un'operazione che solitamente ha tempistiche piuttosto lunghe, tanto che Repubblica cita 6- 7 mesi.

Utility: incertezza su revisione meccanismi Arera

Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha approvato nel frattempo la modifica del calcolo delle bollette gas per gli utenti in maggior tutela.

Arera è passata ad una quantificazione mensile, spostando la base di calcolo del costo gas dal TTF (Borsa UE) al PSV (Borsa italiana), che in questo momento esprime prezzi più bassi.

Secondo Equita SIM la modifica apre incertezza nel breve, per gli operatori che hanno contratti di approvvigionamento, i cui costi sono legati al TTF.

In questo caso potrebbero aprirsi degli spread negativi relativamente alla differenza tra costo di approvvigionamento e prezzo di vendita fissato da ARERA: resta da verificare con le società l’indicizzazione dei contratti.

Secondo Nomisma, l’aumento dei costi energia per gli utenti medi toccherà il 60-70% nelle prossime revisioni di costo, livello preoccupante nel settore per l’andamento dei pagamenti nei prossimi mesi, e per la tenuta dell’economia nel complesso.

Utility: pesa incertezza di nuovi interventi del Governo. I titoli hot

Gli analisti di Equita SIM ritengono che sul settore pesi, inoltre, l’incertezza di ulteriori interventi governativi per finanziare le misure di bilancio previste, sopratutto in caso di mancata approvazione del cap sul prezzo del Gas a livello europeo.

Tra le società più esposte ai temi bollette/pagamenti/interventi governativi, gli esperti citano Enel, Iren, A2A, Hera e Acea.