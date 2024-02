Bper Banca al test dei conti. Dividendo super in arrivo

Bper Banca ha invertito la rotta dopo un avvio positivo, nel giorno in cui saranno diffusi i risultati del 4° trimestre e del 2023.

Al pari di quanto accaduto al Ftse Mib e ad altri protagonisti del settore bancario, anche Bper Banca ha vissuto una mattinata a due facce oggi.

Bper Banca giù dopo tre rialzi di fila

Il titolo, reduce da tre sessioni consecutive in salita, dopo aver chiuso quella di ieri con un progresso di circa tre quarti di punto, oggi ha imboccato subito la via dei guadagni, ma in seguito ha invertito la rotta.

Negli ultimi minuti Bper Banca viene fotografato a 3,468 euro, con una flessione dello 0,97% e oltre 13 milioni di azioni passate di mano fino a ora, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 12,8 milioni.

Il titolo perde terreno nel giorno in cui saranno diffusi dal gruppo i conti del quarto trimestre e dell’intero 2023.

Bper Banca: le attese di Equita SIM sulla trimestrale

Gli analisti di Equita SIM si aspettano che Bper Banca riporti un altro ottimo set di risultati sul fronte della generazione dei ricavi, con net interest income ancora in crescita sia su base trimestrale che annua, e commissioni che, grazie alla favorevole stagionalità trimestrale, sono attese in marcato rialzo, nell’ordine dell’8% trimestre su trimestre e sostanzialmente stabili anno su anno.

Sul fronte dei costi operativi, il quarto trimestre 2023 sarà impattato da elementi one-off legati a nuovo piano di uscite del personale, circa 1.000 unità, e anticipazione dei costi legati al rinnovo del contratto bancario, inizialmente stimati dalla società in circa 400 milioni di euro, ma che gli analisti di Equita SIM ritengono possano attestarsi a un livello più basso in area 350-370 milioni di euro.

Come atteso, il quarto trimestre del 2023 sarà impattato, anche a causa della stagionalità sfavorevole, da un marcato incremento di D&A e SG&A.

Al netto degli elementi one-off, il cost-income dovrebbe attestarsi in area 55%, mentre sotto la linea operativa, gli analisti non si aspettano particolari elementi di discontinuità rispetto al terzo trimestre 2023, con un costo del rischio a circa 45 punti base.

Bper Banca: i numeri stimati per il 4° trimestre

Complessivamente, Equita SIM si attende che Bper Banca chiuda il quarto trimestre 2023 con un utile netto di 116 milioni di euro, o circa 365 milioni al netto dei one-off.

In dettaglio, gli esperti stimano un net interest income in rialzo del 51% a 852 milioni di euro, mentre i ricavi totali dovrebbero calare del 4% a 1,392 miliardi di euro e l’utile operativo è visto a 274 milioni di euro.

Bper Banca: atteso dividendo da leccarsi i baffi

Gli analisti stimano che Bper Banca riporti un utile 2023 di 1,203 miliardi di euro, il 4% in più della stima precedente, principalmente per maggiore net interest income e assunzione di minori oneri one-off.

Gli esperti assumono che Bper Banca possa proporre un dividendo di 0,36 euro per azione, con un rendimento di quasi il 10,5% rispetto ai prezzi correnti.

Equita SIM ha apportato solo un lieve cambiamento alle stime 2024-2025 senza modifiche sostanziali.

Gli analisti della SIM milanese non cambiano idea su Bper Banca e ribadiscono la loro view cauta, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 4,6 euro.