Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro viaggia sempre più in basso in direzione della parità. Quali scenari ora?

Secondo me non passerà molto tempo e la vedremo la parità per l'euro-dollaro: secondo me ci si potrà arrivare dopo gli appuntamenti di luglio con la BCE la Fed.

Segnalo che la parità non è un supporto, ma vale un po' come i 100 dollari per il petrolio, ossia si tratta di un livello eclatante e quindi ha un effetto calamita potente.

Una volta raggiunta la parità, credo che sarà un momento in cui l'opinione pubblica sarà chiamata a una presa di coscienza, a prescindere che piaccia o no la Borsa.

La parità farà parlare i giornali e i telegiornali e quindi potrebbe esserci un rimbalzo, ma se non ci sarà un intervento al momento imprevedibile, tale da cambiare le carte in tavola, lo scenario a mio avviso vede un euro-dollaro destinato a scendere sotto la parità.

Stiamo per vedere un euro che ritorna vicino ai suoi minimi, da quando esiste veramente, perchè i calcoli a posteriori lasciano il tempo che trovano.

L'oro si sta indebolendo ulteriormente, complice anche la forza del dollaro. Qual è la sua view su questo asset?

Tutte le materie prime sono in ritracciamento perchè c'è un trend chiaro ormai: il termine recessione si è sdoganato e ora è un concetto accettato.

A prescindere dal fatto che poi dovremo verificare l'entità della stessa, se c'è un rallentamento dell'economia c'è un calo della domanda di materie prime.

Questo si vede già nei prezzi attuali, a partire dalla regina delle commodity che è il rame, passando per l'argento e arrivando a quella che aveva più motivi per calare dopo le altre, ossia il petrolio.

Anche l'oro è finito nel calderone, tenendo presente che per ora il fly to quality è verso il dollaro più che verso il gold.

Dopo aver congestionato tra i minini post Covid e i massimi storici, l'oro si dirige ora verso il bottom dei 1.680 dollari che credo sarà messo alla prova, anzi mi stupirei se non ci fosse un test di questa soglia.

Il petrolio è sceso molto velocemente sotto la soglia dei 100 dollari al barile. Cosa aspettarsi ora?

La congiuntura è duplice, perchè se si guarda il grafico del petrolio in euro ci si accorge che c'è una discesa ma non di queste proporzioni.

Questo perchè l'effetto del cambio è a favore del dollaro e il ribasso attuale dell'oro nero è figlio del cross e dell'outing della recessione.

C'è un trading range molto ampio tra 95 e 123 dollari che va avanti da mesi e di solito il primo test porta sempre a un rimbalzo, infatti ieri il petrolio è arrivato a 95 dollari ed è risalito in maniera decisa.

Va detto che se davvero ci sarà recessione, il prezzo dell'oro nero dovrebbe scendere in maniera molto più drastica, ma il petrolio ha tante variabili che ne condizionano il prezzo, quindi non è facile fare previsioni.

Le Borse hanno già visto quello sciacquone finale di cui aveva parlato nell'ultima intervista?

Avevo detto che lo sciacquone potva anche concretizzarsi e poi dovevano verificarsi alcuni eventi: che si facciano acquisti di bond, che si vendano le materie prime, che i titoli growth tornino a performare meglio dei value.

Se si fa caso, questi sono fatti concreti degli ultimi giorni e potrebbero anche suggerire che sia stato segnato un bottom.

Non è facile dichiarare ciò con sicurezza: sicuramente siamo entrati in una fase in cui stiamo iniziando a cercare un bottom.

Potrebbe volerci qualche mese perchè ciò accada, ma ci sono ancora troppe incognite a cui rispondere.

Ci vorrà solo tempo e magari a posteriori diremo che il -3% accusato nei giorni scorsi dal Ftse Mib, magari è tato quel bottom che tutti aspettavano.

Le possibilità di assistere a ulteriori ribassi o a dei recuperi ora iniziano a trovare un certo equilibrio.

Prima ero più convinto che al bottom non ci fossimo ancora arrivati, mentre oggi dico che siamo nella fase in cui lo cerchiamo.

Quello che posso dire è che non si esce da una fase del genere, senza che i mercati prima abbiano realizzato un'accumulazione e per questo ci vuole tempo.