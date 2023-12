Ftse Mib: quali scenari in questa fase? Eur/Usd buy o sell?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib si avvia a concludere il 2023 a ridosso dei top dell’anno. Quali i possibili sviluppi nel breve?

Questa fase di lateralità che sta vivendo il Ftse Mib la vedremo ancora durare nel breve tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Non credo che nelle prossime giornate si possano avere sviluppi direzionali eclatanti per l’indice delle blue chip, visto anche il clima vacanziero che tiene molti operatori lontani dal mercato.

Ftse Mib: i possibili scenari nel breve?

Presumibilmente il Ftse Mib dovrebbe viaggiare tra i massimi dell’anno in area 30.650 e i minimi della seduta del 14 dicembre e quella di lunedì scorso in area 30.150.

Non credo che si possa sviluppare una direzione ben precisa, per quanto siamo ancora in una fase rialzista.

Se il Ftse Mib dovesse superare i top dell’anno in area 30.650, bisognerà prepararsi a ulteriori rialzi, ma per ora non mi aspetto grandi cose.

Resto però dell’idea che l’indice mantenga un’impostazione lateral-rialzista perché di fatto non è stato inficiato nulla.

Il ROC punta verso il basso, ma compatibilmente con il movimento in essere, mentre non si segnala nulla di particolare per il rapporto di volatilità.

La view sull’euro-dollaro

L’euro-dollaro si è spinto in area 1,11. Si aspetta ulteriori progressi nel breve per questo cross?

Il primo target per l'euro-dollaro è a ridosso di quota 1,12 e anche un po’ sopra, sui massimi visti a metà luglio scorso.

L’orientamento è quello di un ritorno del cross su questi valori e se anche le quotazioni dovessero stornare un po’, non ci sarebbe nulla di drammatico, ma solo un momento di stasi per poi ripartire al rialzo.

Anche se una delle prossime sedute dovesse rivelarsi negativa, non andrebbe a modificare l’intonazione rialzista in essere.

Mi aspetto che l’euro-dollaro possa spingersi verso area 1,12 e non escludo apprezzamenti anche fino a quota 1,13, previo superamento dell’ostacolo intermedio a 1,125.

Il ROC è puntato verso l’alto e non ha dinamiche di divergenze ribassiste, mentre il rapporto di volatilità non evidenzia alcuna difficoltà.

I volumi sono bassi, in linea con la stagionalità, ma va anche bene perché scambi più contenuti in genere producono effetti positivi sul rialzo, mentre se ci fossero delle anomalie vedremmo volumi esponenziali e questo farebbe salire un po’ l’allerta.

L’analisi del petrolio

Il petrolio si è riportato al di sotto dei 75 dollari al barile dopo i rialzi delle ultime sedute. Cosa può dirci di questo asset?

Per il petrolio segnalo una trendline che, se superata al rialzo, potrebbe favorire un recupero in direzione di quota 80 dollari al barile.

In teoria però la suddetta trendline dovrebbe fermare le quotazioni che quindi sarebbero destinate a tornare indietro.

In tal caso non si potrà escludere un ritorno verso i minimi del 13 dicembre scorso in area 68 dollari al barile.

Al momento è prematuro dire se il petrolio si fermerà o continuerà a salire, per cui per ora siamo in attesa di ulteriori sviluppi.

Sotto il minimo della seduta di martedì scorso in area 73,2 dollari, il petrolio arretrerà verso i 72 dollari al barile.

Sopra i 75 dollari, invece, l’oro nero salirà verso i 77/78 dollari, mentre in caso contrario si scenderà verso i 71/70 dollari prima e i 68 dollari in seguito.