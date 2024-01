Ftse Mib a caccia di nuovi spunti. Petrolio ed Eur/Usd buy?

Il Ftse Mib si mantiene in laterale e il superamento di questo stallo si avrà con la rottura di due livelli ben precisi. La view di Antonello Marceddu.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib continua a gravitare intorno agli stessi valori ormai da qualche tempo. Quali i possibili scenari nel breve?

Ormai da tempo auspichiamo che possa esserci un movimento del Ftse Mib verso l’alto o verso il basso, ma al momento non è visibile quando questo accadrà.

Gli investitori stanno sicuramente aspettando qualche driver che offra lo spunto per un movimento che permetta al Ftse Mib di uscire dalla lateralità in atto.

Ftse Mib in attesa di alcuni driver

Deve essere anche qualcosa di consistente perché la lateralità da perforare non è data dai 30.500 punti di Ftse Mib, che conosciamo molto bene come linea di attraversamento verso l’area dei 31.000 punti.

La dinamica si richiude su una perforazione al rialzo di area 31.000 o al ribasso della soglia dei 30.000 punti.

Evidentemente c’è bisogno di un driver che permetta la rottura di uno o dell’altro livello, ma per ora le notizie non arrivano.

Il consiglio, pertanto, è di rimanere alla finestra, in attesa di vedere quale sarà la direzione che il Ftse Mib imboccherà dopo la lateralità di queste settimane.

Non mi pare possibile aprire posizioni long o short in ottica multiday, perché è più difficile stabilire quale orientamento possa prendere l’indice delle blue chip.

Una svolta si avrà sopra i 31.000 punti o sotto area 30.000, ma fino ad allora è probabile che si continui a viaggiare tra i 30.000 e i 30.500 punti largo circa.

Gli indicatori sono stabili, perchè il ROC viaggia sopra lo zero, mentre il rapporto di volatilità è basso, cioè sta scendendo.

Facendo la somma dei due potrebbe esserci qualche sorpresa rialzista, ma sarei cauto perché è ancora tutto da valutare.

Focus sull’euro-dollaro

L’euro-dollaro si mantiene poco al di sotto di quota 1,10. Si aspetta nuovi sviluppi positivi nelle prossime sedute?

Sono ancora convinto che l’euro-dollaro possa proseguire al rialzo, tenendo conto che viaggia al di sopra del 61,8% di Fibonacci, sopra la media mobile a 50 periodi, il Roc è superiore allo zero e qualche altro indicatore, tipo lo stocastico, non è in ipervenduto, ma è nella parte bassa del range del movimento.

Non si dovrebbero vedere nuove discese dell’euro-dollaro e teoricamente un rialzo è ancora possibile.

Al momento siamo in una fase di lateralità che potrebbe essere interrotta da qualche news che dia una spinta al cross.

L’idea è di attendere dinamiche direzionali, ma fino a quando la situazione rimarrà quella attuale, un’ipotesi di rialzo dell’euro-dollaro verso quota 1,114 vista a fine dicembre, è ancora possibile.

L’analisi del petrolio

Il petrolio viaggia a non molta distanza dall’area dei 70 dollari al barile. Cosa può dirci di questo asset?

Il petrolio ha raggiunto dei livelli cui avevo accennato, ossia l’area dei 70 dollari al barile.

Avevo formulato questa previsione in base alla dinamica grafica e almeno per il momento non si può pensare che l’area dei 70 dollari sia violata al ribasso.

Al rialzo la soglia più rilevante da monitorare è in area 75/75,5 dollari, mentre al ribasso l’area supportiva più importante è in area 64,5 dollari.

Anche per il petrolio il consiglio è di attendere qualche notizie che possa suggerire direzionalità, per vedere se ci sarà una perforazione al rialzo o al ribasso.

Non ci sono per ora elementi che possano chiarire direzioni di marcia, segnalando che il Roc è sotto la parità, mentre il rapporto di volatilità è rivolto verso il basso e queste indicazioni rendono ancora plausibile un ritorno del petrolio verso i 70 dollari al barile.