Borse alle prese con forti ostacoli: e ora? Eur/Usd long?

Le Borse hanno forza, ma si trovano in prossimità di soglie di prezzo molto importanti: quali scenari? La view di Davidse Biocchi.

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L'euro-dollaro sta risalendo con vivacità dopo aver testato quota 1,07. C'è spazio per nuovi allunghi o sono da mettere in conto altri ribassi?

Come avevo già segnalato nelle interviste precedenti, l'area di 1,07 era un livello interessanti, ricordando che più in basso troviamo altri due supporti a 1,05 e a 1,037.

Euro-dollaro: quali scenari?

Al rialzo, invece, la prima soglia da monitorare è a 1,08 e la successiva a quota 1,10.

Il rimbalzo dell'euro-dollaro avviene anche in ragione del fatto che con il recupero del biglietto verde, il dollar index è tornato a 103,3, livello spartiacque tra i 20 anni di storia precedenti e il 2022 che ha visto la forza della valuta statunitense far tornare sopra il livello appena citato.

Si tratta di un segnale robusto e di fatto lo storno del dollar-index si accompagna al rimbalzo dell'euro.

La battaglia a mio avviso è più sul dollar index che sull'euro-dollaro, ricordando che sotto 1,07 si scenderà ancora, mentre sopra 1,08 si tornerà a guardare a quota 1,10.

L'analisi dell'oro

Anche l'oro sta reagendo dai recenti minimi. Quali le attese per le prossime sedute?

L'oro sta risalendo dopo aver segnato dei minimi intorno a 1.865 dollari, quindi ha testato un supporto e sta reagendo, ma rispetto alla dimensione delle due sedute e mezza di discesa non c'è paragone.

Diciamo che il gold ha perso oltre 100 dollari l'oncia dai massimi e ne ha recuperati 20 circa.

Siamo ancora in un interregno, con la resistenza confermata a 1.970/1.980 dollari e i supporti sono a 1.865 e a 1.830 dollari, con sostegno successivo a 1.780 dollari.

La view sul petrolio

Il petrolio sta frenando nuovamente dopo aver tentato di avvicinare l'area degli 80 dollari. Cosa può dirci di questo asset?

Il petrolio ha reagito sull'area dei 73 dollari al barile e ora bisognerà vedere se avrà la forza di tornare a 82 dollari, raggiunti i quali sarà da monitorare cosa farà.

L'oro nero può allungare verso questa soglia, ma può anche tornare al ribasso, in sostanza può fare qualsiasi cosa, come una sorta di campo di calcio in cui attacca uno e attacca l'altro, senza che ci sia una squadra che schiaccia l'altra nell'area di rigore.

Le attese per le Borse

Cosa può dirci in merito al recente andamento dei mercati azionari e quali i possibili scenari nel breve?

I mercati azionari hanno forza, ma non dimentichiamo che ci troviamo con il Dax a meno di 5% dai massimi storici, mentre il Ftse Mib è a meno di 500 punti dai massimi di periodo.

Dobbiamo attenderci che il mercato avvicinandosi a questi livelli diventi meno una sfida e più un rischio, per cui vediamo come si comporteranno gli operatori.

Si potranno anche superare queste resistenze, ma ci vuole una forza che deve vedere tutti i diversi attori del mercato coesi nel pensare che questo debba succedere.

Non bisogna dare per scontati nuovi rialzi visto che siamo in prossimità di importanti livelli di resistenza.

Nulla è cambiato sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina e della crisi energetica, eppure i mercati azionari sono su livelli antecedenti lo scoppio del conflitto.

Le Borse sembrano aver dimenticato questi problemi e intanto l'economia è resiliente. L'S&P500 può arrivare tranquillamente a 4.300 punti, il Nasdaq a 15.000, il Ftse Mib a 28.000 punti, ma poi lì si faranno i conti.

Si tratta, come detto prima, di importanti livelli di resistenza, ma c'è anche una simbologia, perché superare quelle soglia significa andare in territorio inesplorati per alcuni indici.

Il tutto in un contesto in cui ci sono forti dubbi sulla tenuta delle economie occidentali.