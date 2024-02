Borse: bolla speculativa in vista? Petrolio ed Eur/Usd buy?

Per le Borse può succedere qualsiasi cosa: il momento è favorevole e soprattutto c’è molta propensione all’acquisto. La view di Davide Biocchi.

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro si mantiene al di sotto di quota 1,08 al momento. Quali le attese per le prossime sedute?

L’euro-dollaro è arrivato a quota 1,074, livello intermedio molto importante, in un contesto favorevole al dollaro, soprattutto perché si sta spostando sempre più in là il momento in cui si pensa che i tassi di interesse verranno abbassati.

Eur/Usd: quali scenari?

Sappiamo che i tassi elevati favoriscono una moneta, per cui un’aspettativa di un taglio a marzo penalizzava un po’ il dollaro, ma se si sposta a maggio o anche a giugno il momento della sforbiciata, questi tre mesi di differenza tengono per ora la valuta statunitense più forte.

Il biglietto verde è in un contesto favorevole, ma arrivati a 1,074 c’è stata una reazione dell’euro-dollaro.

Sotto 1,074 il target diventa quota 1,05 o meglio 1,045, mentre se il cross difenderà la soglia di 1,074, potrà rimbalzare, con primo target a 1,08 e obiettivo successivo a 1,107.

L’analisi del petrolio

Cosa può dirci in merito al recente andamento del petrolio e quali i possibili sviluppi nel breve?

Il petrolio è in un trading tra 72 e 78-80 dollari e si muove avanti e indietro tra questi valori.

Questo in qualche modo migliora la situazione, perché sul grafico c’è un triangolo fatto di minimi crescenti che spinge verso 78 dollari.

Nel caso in cui il petrolio dovesse superare questo livello, avrà come target l’area degli 82 dollari, viceversa rimarrà all’interno del range di cui parlavo prima.

Oro sotto la lente

L’oro sta ritracciando verso la soglia dei 2.030 dollari. Qual è la sua view su questo asset?

L’oro sta consolidando sopra i 2.000 dollari l’oncia, con volatilità in calo, come se fosse sornione in attesa di qualcosa.

Le resistenze per il gold sono ora a 2.080 e a 2.100 dollari, con supporto principale a 1.980 dollari.

Come si muoveranno le Borse?

Come valuta i recenti movimenti delle Borse e quali i possibili scenari nelle prossime sedute?

Le Borse hanno superato tutte scogli importanti e mi riferisco i 5.000 punti di S&P500, ai 18.000 punti del Nasdaq, ai 17.000 punti del Dax e ai 31.000 punti del Ftse Mib.

Lo scenario si apre per un momento buono, come uno che ha superato la maturità e ora comincia l’università.

Non si sa dove possono andare le Borse, tenendo presente che alcuni indici, come quelli statunitensi, sono in territori inesplorati.

Può succedere qualsiasi cosa, il momento è favorevole e soprattutto c’è molta propensione all’acquisto, senza dimenticare che c’è molta avidità e che il tema dell’intelligenza artificiale genera ottimismo in tutti.

C’è da dire però che purtroppo questi sono anche gli ingredienti per finire in una bolla speculativa.

Non ci siamo ancora adesso, ma ci si potrebbe arrivare anche molto in fretta e questa sarà la vera difficoltà.

In altre parole, gli ingredienti che possono consentire al mercato di andare ancora in alto, sono gli stessi che potrebbero a breve a far scoppiare la bolla speculativa.