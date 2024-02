Ftse Mib: c’è ancora forza. Petrolio ed Eur/Usd, che fare?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib ha raggiunto quota 31.200 punti per poi frenare ieri. Quali le attese per le prossime sedute?

Il Ftse Mib ha rotto verso l’alto la lateralità che durava da oltre due mesi a questa parte, superando anche il target dei 31.000 punti che avevo segnalato nell’ultima intervista.

La mia idea è che l’indice possa continuare a salire verso area 32.000, almeno stando alle indicazioni che giungono dalla lettura del grafico del Ftse Mib.

Ftse Mib: i prossimi ostacoli al rialzo

I prossimi livelli di resistenza li troviamo in area 31.500/31.700, per poi guardare all’ostacolo più rilevante a ridosso dei 32.000 punti.

Quest’ultimo livello credo che possa essere raggiunto dal Ftse Mib, visto che al momento non c’è debolezza e non sembra ci sia contrarietà alla forza mostrata dall’indice.

Quanto agli indicatori, il ROC si presenta al di sopra dello zero e punta verso l’alto, mentre il rapporto di volatilità scende e quindi non c’è pericolo al ribasso per il Ftse Mib.

Quando la volatilità è debole, segnala che la continuazione rialzista è costantemente presente.

Tornando al Ftse Mib, vediamo se riuscirà a raggiungere quota 32.000 punti, dove almeno in prima battuta l’ascesa dovrebbe fermarsi.

La forza è ancora presente per il nostro indice che ha tutte le carte in regola per muoversi ancora in salita.

Focus sull’euro-dollaro

L’euro-dollaro sta provando a risalire la china verso quota 1,08. Si aspetta ulteriori spunti al rialzo nel breve?

Mi ha un po’ stupito che l’euro-dollaro abbia ripreso la via del ribasso e ora sembra che il supporto di quota 1,07 possa contenere la discesa.

L’euro mostra debolezza nei confronti del dollaro, ma visto che tutto il movimento è chiuso in un canale che sia presumibile rialzista, quando e se le quotazioni dovessero rompere al rialzo quota 1,09, mi aspetto nuovi tentativi verso l’alto.

Poco sotto 1,09 segnalo un’altra piccola resistenza intorno ad area 1,085, il cui superamento sarà necessario per poter salire ancora.

Tra il ROC e lo stocastico c’è un po’ di dicotomia, visto che il primo mi offre una divergenza presumibilmente rialzista, e il secondo è un po’ contrario a questa ipotesi, perché sta seguendo effettivamente l’andamento dell’euro-dollaro.

Da vedere ora quale dei due indicatori avrò più ragione rispetto all’altro, fermo restando che per l’euro-dollaro sarà interessante in primis il superamento di quota 1,08, per capire se la debolezza sta scemando.

Sarà più probabile uno sviluppo rialzista nel caso in cui il cross dovesse spingersi al di sopra di quota 1,09.

L'analisi del petrolio

Cosa può dirci in merito al recente andamento del petrolio e quali i possibili sviluppi nelle prossime sedute?

Il petrolio è tornato verso il basso dopo il test di area 78 dollari al barile e la mia idea è che possa arretrare ancora, scendendo verso la soglia dei 70 dollari.

Non ci sono al momento elementi che possano dare indicazioni su nuovi rialzi, mentre ritengo più probabile una fase di lateralità nel breve.

Da verificare se quello delle ultime tre sessioni è un pull-back, con l’oro nero che potrebbe tornare verso il supporto molto interessante dei 70 dollari.

Guardando gli indicatori, notiamo il ROC a ridosso dello zero, con una piega leggermente verso il basso, ma anche il rapporto di volatilità ha incrementato un po’ verso il basso.