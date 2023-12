Borse: cielo ancora sereno nel breve. Eur/Usd e Oro buy?

Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, Market Analyst ad AlephFinance, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro sta provando a riportarsi sopra quota 1,08 dopo recenti cali. Quali le attese nel breve?

Dopo la discesa da quota 1,10, mi sarei aspettato un euro-dollaro intorno a 1,08, ma anche la flessione oltre tale soglia non mi ha sorpreso.

La parola ora sta tutta nella Fed e nella BCE, ma anche nel dato dell’inflazione USA atteso per oggi.

Ci possiamo aspettare un’inflazione in lieve calo negli Stati Uniti, quindi Banche Centrali che continueranno a rimanere abbastanza ferme.

Siamo in una fase di attesa e intanto il mercato obbligazionario ha fatto vedere un bel rally, perché ci si aspetta un taglio dei tassi già nel primo semestre del 2024 e i dati che stanno uscendo adesso non fanno altro che corroborare questa visione, passibile però di variazioni anche abbastanza importanti.

Euro-Dollaro: quali scenari?

Sicuramente il dollaro è la valuta che a più da perdere in questo contesto, perché la Fed è stata la first mover e probabilmente sarà anche la prima a uscire dalla politica monetaria restrittiva.

Questo dovrebbe portare a un arretramento del dollaro, con possibili risalite del cross verso 1,09 prima e 1,10 dopo.

C’è poi la possibilità che un po’ tutti i banchieri centrali abbiano un atteggiamento wait and see, quindi i movimenti saranno guidati da altri eventi, quali ad esempio i dati prospettici PMI in Europa e quello sull’inflazione negli Stati Uniti.

La view sull’oro

L’oro si è riportato velocemente al di sotto dei 2.000 dollari l’oncia. Si aspetta ulteriori flessioni nel breve?

La discesa dell’oro ha seguito il rafforzamento del dollaro in maniera abbastanza precisa.

Il gold potrebbe scendere ancora verso i 1.980 dollari, ma dopo mi aspetto una risalita che potrebbe riportare le quotazioni al di sopra di area 2.000 dollari.

L’analisi del petrolio

Come valuta i recenti movimenti del petrolio e quali le attese per le prossime sedute?

Siamo ancora in una fase di debolezza conclamata, salvo risalite del petrolio sopra i 75-76 dollari.

Questi rimbalzi dovrebbero essere il preludio di nuove discese e per me il target rimane a quota 68 dollari al barile.

Non ci sono state notizie particolari, per cui i livelli obiettivo restano invariati rispetto alla scorsa settimana.

Come si muoveranno le Borse?

Cosa può dirci in merito al recente andamento delle Borse?

Mi aspetto uno scenario abbastanza tranquillo, con le Borse che possono mantenersi sui livelli attuali o anche poco sopra.

Ovviamente il centro dell’attenzione è il pronunciamento della Fed e della BCE e se venisse confermata questa fase distensiva di politica monetaria, potremmo vedere nuovi massimi relativi in Borsa.

C’è sempre il discorso della recessione che potrebbe essere anticipata dai dati macro del primo semestre del 2024.

Per il momento non si vedono questi segnali, per cui mi aspetto che i mercati azionari continueranno a essere ancora abbastanza sereni nelle prossime settimane, salvo sorprese da parte delle Banche Centrali.