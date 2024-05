Piazza Affari: un titolo in forte rally. Ecco le ragioni

Avvio di settimana a tutto gas per doValue che oggi ha guadagnato terreno per la quarta seduta di fila, mettendo a segno un bel rally.

Il titolo, dopo essersi lasciato alle spalle la sessione di venerdì scorso con un progresso di quasi mezzo punto percentuale, ha fatto il pieno di acquisti oggi.

doValue chiude in rally

A fine sessione, doValue si è fermato a 2,154 euro, con un rally del 6,42% alimentato da forti volumi di scambio, visto che sono transitate sul mercato circa 1,3 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco più di 1 milione.

doValue: due nuovi contratti in Grecia

doValue è scattato in avanti dopo che la società ha annunciato nella giornata di venerdì di aver sottoscritto due nuovi contratti di servicing in Grecia per un gross book value complessivo pari a circa 1 miliardo di euro.

In dettaglio, i due contratti prevedono l’attività di servicing sui seguenti portafogli: Project Amoeba (gross book value di 0,8 miliardi di euro). Si tratta di un portafoglio NPL diversificato tra esposizioni secured e unsecured verso corporate e retail di proprietà di Bain Capital Credit, azionista di doValue con il 13,6%.

L’altro portafoglio è il Project Heliopolis II (GBV €0.2bn) e riguarda l’accordo con EOS Group per un portafoglio NPL contenente esposizioni di credito al consumo, verso PMI e crediti ipotecari.

Complessivamente, includendo il mandato con Attica Bank annunciato a inizio anno, il gross book value complessivo che doValue si è già aggiudicata nella regione ellenica ammonta a circa 1,5 miliardi di euro da inizio anno.

doValue: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ricordano, inoltre, come la pipeline in Grecia rimanga potenzialmente interessante nel breve termine, attendendosi nei prossimi mesi l’esito della gara di aggiudicazione di Project Alphabet, il cui esito positivo per parte del portafoglio è già incluso nelle loro stime 2025.

In assenza di maggiori dettagli sulle tempistiche dell’onboarding dei portafogli e sul relativo vintage degli stessi, assumendo una marginalità in linea con quella registrata nella regione ellenica nel 2023, gli analisti di Equita SIM stimano un contributo a una singola cifra media a livello di EBITDA dai due contratti nel 2025.

Equita SIM ha fatto sapere che aggiornerà le stime in seguito ai risultati del primo trimestre del 2024, che doValue pubblicherà domani dopo la chiusura del mercato, in occasione dei quali gli analisti si aspettano che la società fornisca anche aggiornamenti sul possibile M&A con Gardant.

Gli analisti di Equita SIM intanto non cambiano idea su doValue, mantenendo invariata la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 2,8 euro.