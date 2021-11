Quella che poteva essere una tranquilla giornata di borsa semi-vacanziera, data l’assenza dei mercati americani, è stata turbata dall’arrivo in serata del classico ospite inatteso, di quelli fastidiosi e che proprio non si vogliono incontrare.

Mentre le borse europee stavano chiudendo una seduta che ha tentato di estendere leggermente il rimbalzo partito nella seconda parte di quella precedente, è arrivata una notizia di quelle che tutti temono, in cuor loro, ma che la nostra mente rimuove con la speranza che non arrivi mai. Sto parlando della scoperta di una nuova variante di Coronavirus, isolata in Sudafrica e classificata con la sigla B.1.1.529, che si sta rivelando decisamente pericolosa e preoccupa seriamente le autorità di controllo sanitario, poiché pare in grado di effettuare mutazioni molto più velocemente delle precedenti, che la rendono più infettiva e soprattutto in grado di eludere le difese degli attuali vaccini. Di questa variante sono stati già isolati casi anche in Botswana, paese confinante col Sudafrica e ad Hong Kong, in una persona di ritorno da un viaggio in Sudafrica. In serata il Regno Unito ha sospeso i voli con il Sudafrica e sei paesi confinanti, ed oggi probabilmente altri paesi del mondo attueranno misure precauzionali simili, con la speranza di chiudere le porte all’ospite invisibile.

Gli scienziati ci hanno da tempo avvisato che, fino a quando non si riuscirà a raggiungere una copertura globale delle vaccinazioni in tutto il mondo, il virus sarà libero di mutare e diffondersi con facilità, specialmente nei paesi scarsamente vaccinati, come sono tutti quelli africani. E che tra queste mutazioni, se finora nessuna era riuscita a ridurre significativamente l’efficacia della copertura dei vaccini esistenti, non si poteva escludere che ne potesse arrivare una in grado di aggirare le difese, rendendo inutile il vaccino. Il mondo rischia di ritrovarsi al punto di partenza della pandemia e di ripiombare nel caos drammatico dello scorso anno.

La notizia di ieri, non a caso proveniente dall’Africa, mette in allarme le autorità di controllo e, se verrà confermata nei prossimi giorni la perdita di efficacia dei vaccini sulla nuova variante, potrebbe essere quella che segna l’inizio di una nuova pandemia.

Non c’è quindi molto da scherzare.

Infatti, i future dei principali indici nella notte hanno preso la via del ribasso, le borse asiatiche hanno subito un tracollo, con l’indice giapponese che ha già chiuso a -2,53%, quello di Hong Kong che sta perdendo quasi il 3%. Solo Shanghai ha limitato i danni con una perdita di -0,56%.

Quelle europee inizieranno in profondo rosso e cancelleranno il modesto rimbalzo di ieri (Eurostoxx50 +0,4%, valido solo per la storia), mentre la settimana pare avviata a concludersi decisamente male.

Non credo che ci sia altro da dire. A nulla serve raccontare quel poco che è successo ieri, perché la notizia della notte rende obsoleto il recente passato e persino il presente.

Tutte le ipotesi di rally di fine anno debbono essere ridiscusse, alla luce dell’evento imprevisto, ma non imprevedibile, che può cambiare del tutto le carte in tavola e far ripiombare tutti nell’incubo dei lockdown, mentre potrebbe dover ripartire da capo la ricerca di un vaccino. Con ovvie e funeste conseguenze sulla ancora giovane ripresa delle economie, che potrebbe venire strozzata nella culla.

Speriamo che il week-end possa fornirci qualche rassicurazione che lenisca il drammatico annuncio. La speranza è che i vaccini restino in parte efficaci e che le aziende farmaceutiche riescano a produrre in fretta contromisure efficaci.

Oggi è difficile essere ottimisti.