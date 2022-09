In vista di nuove sanzioni e di un tetto massimo al il gas naturale russo fissato da UE e G7, la Russia ha chiuso il gas all'europa. Ufficialmente, l'interruzione delle forniture è stata giustificata come un interruzione temporanea, a tempo indeterminato, a causa di alcuni problemi tecnici emersi lungo il gasdotto Nord Stream 1, per poi dichiarare che, finché l'Unione europea manterrà attive le proprie sanzioni, la Russia non potrà procedere con le operazioni di manutenzione e dunque non potrà riprendere il pompaggio di gas verso l'europa.

Gas usato come arma

Negli scorsi giorni la Russia, su alcuni canali istituzionali sul social di bandiera vkontakte, aveva anticipato che l'Europa e gli USA, colpevoli di essere intervenuti in modo diretto nel conflitto in Ucraina attraverso la fornitura di armi di ogni genere e mezzi, sarebbero presto andati in contro a ripercussioni, e, non troppi giorni dopo, è arrivata la notizia di nuovi problemi lungo il gasdotto Nord Stream 1, che impediranno, per un periodo di tempo indeterminato, l'afflusso di gas naturale dalla Russia all'Europa.

Quasi contemporaneamente, molte forze politiche in Europa, hanno iniziato a richiedere di rimodulare o, in alcuni casi più estremi, di rimuovere le sanzioni alla Russia, i cui effetti si ripercuotono anche e soprattutto sulle economie europee facendo salire il prezzo del gas. Preoccupazioni espresse anche dalla portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova.

Per il presidente turco Erdogan, la Russia sta usando il gas come un arma contro l'Europa. Putin, sottolinea Erdogan, ha interrotto le forniture di gas verso l'UE come ripercussione alle sanzioni, fino a quando le sanzioni non saranno revocate.

Notizia che viene in un certo senso confermata dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov secondo le cui dichiarazioni, le sanzioni europee impediscono la manutenzione dei macchinari e il pompaggio del gas.

Senza troppi giri di parole, la Russia ha attivato un embargo energetico contro gran parte dell'Europa, al fine di mettere sotto pressione l'economia e l'industria europea per ottenere la revoca delle sanzioni e lo stop dell'occidente al supporto dato all'Ucraina.

Per la Russia l'Italia soffrirà

In un comunicato su twitter la portavoce del ministro degli esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato che il piano Cingolani, ovvero, il piano italiano per ridurre la dipendenza dal gas Russo messo in atto dal ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani "è stato imposto da Bruxelles", viene inoltre detto nel tweet che Bruxelles "agisce sotto gli ordini di Washington", chiudendo con una dichiarazione da campagna elettorale, in cui la portavoce quasi esprime dolore per gli italiani che, "per colpa" delle decisioni di Washington, dovranno pagare il prezzo più duro di questa crisi, attraverso rincari e razionamenti del gas.

UE non può fare a meno del gas Russo

Per il ministro dell'energia russo Nikolay Shulgiov, intervistato dall'agenzia Tass in occasione dell'Eastern Economico Forum, l'Europa non potrà fare a meno del gas Russo per almeno 5 anni, fino al 2027.

Aggiungendo che, il prossimo inverno, ormai alle porte, sarà determinante per dimostrare quanto effettivamente l'UE sia in grado di rinunciare al gas russo.

Per il ministro la rinuncia al gas russo provocherà una forte battuta d'arresto per l'industria europea e la produzione energetica, anticipando che, per gli europei, si paventano anni duri e difficili, insostenibili per quello che è l'attuale tenore di vita europeo.

Intanto il prezzo del gas continua a salire

Sul mercato di amsterdam il prezzo del gas continua ad aumentare, sfiorando i 300 dollari per megawattora, l'aumento esponenziale del prezzo del gas fa crollare ancora i titoli in borsa e la fiducia dei mercati per i titoli di stato, soprattutto dei paesi più esposti, e infine, fa perdere valore all'euro.

Per essere più precisi, l'aumento incontrastato del costo del gas e dell'energia ha provocato nelle ultime settimane, un forte calo nelle produzioni e, come anticipato dal ministro russo, potrebbe provocare, in alcuni paesi più che altri, vere e propri battute d'arresto per le produzioni industriali. Calando la produzione calano anche i titoli in borsa, e cala la richiesta di titoli di stato ,costringendo ad incrementare ulteriormente i rendimenti, che per quanto riguarda i BTP decennali, ha ormai superato il 4%.

Infine, ma non meno importante, anche l'Euro perde di valore sul dollaro, che negli ultimi giorni ha perso quasi l'1% del proprio valore, registrando il livello più basso nel cambio Euro Dollaro dal 2002.