Anche la seduta di ieri si è conclusa con il segno più per Enav che è riuscito a salvarsi dal sell-off abbattutosi su Piazza Affari.

Enav scansa le vendite e strappa un altro segno più

Il titolo già mercoledì aveva ritrovato il segno più, mettendo a segno un progresso di quasi due punti percentuali dopo ben sei giornate consecutive in ribasso.

Ieri Enav ha strappato un altro piccolo segno più, terminando le contrattazioni a 3,952 euro, con un frazionale progresso dello 0,15% e oltre 530mila azioni passate di mano, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 450mila.

Enav: i dati di traffico di rotta per l'Italia a maggio

Enav è rimasto sotto la lente del mercato dopo che Eurocontrol ha pubblicato i dati di traffico di rotta per l’Italia che rappresenta il 75% dei ricavi del gruppo.

Nel mese di maggio è stato registrato un livello di service units pari a -2,7% rispetto allo stesso mese del 2019, in ulteriore accelerazione rispetto al trend in miglioramento visto negli ultimi mesi.

Tali numeri portano il traffico da inizio anno a una flessione dell'11,3% contro lo stesso periodo del 2019.

Enav: il commento di Equita SIM e le previsioni sul 2022

Gli analisti di Equita SIM ricordano che l’attuale andamento del traffico risulta essere in linea con le ultime stime di Eurocontrol pubblicate a inizio giugno, che vedono per l’Italia un traffico di rotta 2022 in calo dell'11% rispetto al 2019.

La stima di traffico inserita nella performance regolatoria RP3 vede il 2022 a circa -15% contro il 2019, in linea con le stime attuali di Equita SIM.

Un traffico migliore delle attese potrebbe portare a fine 2022 benefici in termini sia di P&L che di free cash flow.

Se l'anno in corso chiudesse con una flessione dell'11% sul 2019, rispetto al -15% previsto dal piano regolatorio, il beneficio massimo raggiungibile in termini di ricavi ed EBITDA sarebbe un aumento di circa 7/8 milioni di euro, con un rialzo di EBITDA a 250 milioni dagli attuali 242 milioni, o +3%.

A livello di fre cash flow il beneficio sarebbe un aumento di circa 25 milioni, con conseguente accelerazione del deleverage.

Dall’attuale debito atteso per il 2022 a 393 milioni di euro e da un rapporto debito netto/Ebitda di 1,6 volte, si passerebbe a un debito di 368 milioni e un rapporto debito netto/EBITDA di 1,5 volt.

Enav: quali effetti dalla protezione dal rischio inflazione?

Inoltre, secondo Equita SIM è importante aggiungere anche l’eventuale effetto positivo per Enav dalla protezione dal rischio inflazione.

Nello specifico, stando a quanto compreso dagli analisti, l’attuale piano di performance regolatoria stima un’inflazione per il periodo 2022-2024 di circa 1,5%-2%.

Gli esperti ricordano che per ogni punto percentuale di differenza fra inflazione effettiva e programmata, Enav ha un beneficio in termini di EBITDA e fre cash flow di circa 3/4 milioni di euro.

Assumendo quindi un’inflazione 2022 superiore al 5%, Enav potrebbe vedere fino a 10/15 milioni di euro di maggiore EBITDA e free cash flow, oltre all’effetto traffico evidenziato precedentemente.

Confermata intanto la view bullish sul titolo che secondo Equita SIM è da comprare, con un prezzo obiettivo a 5 euro.

A puntare su Enav è anche Mediobanca Securities che ha un rating "outperform", con un target price a 5,2 euro.

Entrambe le indicazioni sono state confermate dopo l'andamento del traffico a maggio.