Enav è stato colpito dalle vendite per la quinta seduta di fila, per nulla supportato dalle indicazioni di stampa.

Nessun segnale di ripresa per Enav che ieri a Piazza Affari ha vissuto un'altra brutta seduta, scendendo per la quinta giornata consecutiva.

Enav: sell-off continua

Dopo essersi lasciato alle spalle la sessione di venerdì con un ribasso di quasi quatto punti percentuali, ieri il titolo ha proposto un copione simile.

A fine giornata, infatti, Enav si è presentato a 3,896 euro, con una flessione del 3,61% e oltre 320mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 470mila.

Il titolo non ha trovato alcun supporto nelle indicazioni di stampa, rimanendo stretto nella morsa dei ribassisti.

Enav: al via la prima torre di controllo da remoto a Brindisi

Alcuni giornali hanno riportato la notizia dell’apertura della prima torre di controllo da remoto a Brindisi.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che tale attività è un importante step del piano industriale 2022-2031, che punta a remotizzare 26 torri di controllo degli aeroporti più piccoli, tramite due Hub di torri remote: Brindisi e Padova.

La prima fase di remotizzazione legata a Brindisi dovrebbe arrivare a regime nei prossimi 3-4 anni, mentre quella legata a Padova entro il 2031.

Il piano di remotizzazione delle torri di controllo punta principalmente a rendere più efficiente la gestione del traffico aereo, con vantaggi anche in termini di capacity.

Inoltre, ENAV è il primo ANSP (fornitore di servizi per la navigazione aerea) in Europa a utilizzare la tecnologia di controllo da remoto 1:n, ossia controllo da remoto di più di una torre contemporaneamente, confermando il ruolo leader di ENAV in Europa a livello tecnologico.

Enav: previsioni Equita su effetti positivi piano remotizzazione

Secondo gli analisti di Equita SIM, i primi effetti positivi dal piano di remotizzazione in termini di efficienza, anche lato costi, saranno visibili durante RP4, periodo regolatorio 2025-2029.

Lato investimenti, si confermano capex per circa 350 milioni di euro nel periodo 2022-2024, in linea con le stime di Equita SIM fissate a 345 milioni di euro. Inoltre, si parla anche di circa 400/450 assunzioni nell’arco di piano 2022-2024.

Stimando un costo medio del personale di circa 120mila euro a dipendente nel 2021, 400 unità in più porterebbero a circa 50 milioni di costi maggiori nel 2024 rispetto alla chiusura 2021.

Tuttavia, Equita SIM spiega che tale dato dovrebbe essere depurato dalle eventuali uscite di personale e dall’assunzione di figure più giovani con costo medio minore.

Le stime attuali degli analisti prevedono un aumento dei costi del personale di circa 30 milioni di euro nel 2024 rispetto al 2021.

Enav: focus sul mercato dei droni

Infine, si cita l’importanza dello sviluppo del mercato dei droni, di cui ENAV si occupa tramite la partecipata D-flight nel business non-regolato.

Equita SIM ricorda che il piano strategico prevede circa 50 milioni di euro di fatturato nel non-regolato al 2024, contro i 33 milioni nel 2021, in parte legati allo sviluppo del mercato dei droni.

Enav: la strategia di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ritengono che tali indicazioni permettano di confermare le loro stime 2022-2024.

Non cambia la strategia suggerita per Enav che secondo la SIM milanese merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 5 euro.