Enav ha strappato un piccolo segno più anche ieri dopo i dati sul traffico di rotta per l'Italia a giugno. Analisti aggiornano stime e target price.

Incurante di un mercato in forte ribasso, anche la seduta di ieri si è conclusa con il segno più per Enav che è salito per la terza giornata di fila.

Enav in rialzo per la terza seduta di fila

Dopo aver guadagnato lo 0,35% mercoledì, il titolo ieri si è fermato a 4,024 euro, con un frazionale rialzo dello 0,1% e oltre 220mila azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 350mila.

Enav è finito sotto la lente di Equita SIM che ha deciso di rivedere le stime e il target Erice.

Enav: focus analisti sulla rotta

Lo scorso giugno, Enav ha pubblicato i dettagli del piano di performance regolatorio RP3 2020-2024.

In merito alla rotta, che pesa per il 75% dei ricavi regolati, gli analisti evidenziano costi determinati totali leggermente più alti delle loro attese, soprattutto nel 2024 che vede un totale di 689 milioni di euro, contro la stima precedente della SIM milanese a 674 milioni di euro e costi effettivi 2019 a 645 milioni.

Tale base lascia spazio ad Enav, secondo gli esperti, di raggiungere efficienze di costi anche nei prossimi anni.

Il traffico 2022 è visto in calo del 15% sul 2019, per arrivare a 11,3 milioni di Service Units nel 2024.

Sul 2024 gli analisti sono allineati, mentre ritengono che il 2022 possa registrare un dato più ottimista.

L'inflazione media nel 2022-2024 è vista a 1.4%, significativamente al di sotto delle previsioni più recenti.

Enav: Equita SIM rivede al rialzo le stime 2022-2024

Gli analisti di Equita SIM hanno rivisto al rialzo le loro stime nel periodo 2022-2024 per incorporare: numeri dettagliati RP3, traffico 2022 a -13% sul 2019, inflazione più elevata, che porta a un effetto positvo sui ricavi, quasi del tutto compensati da maggiori costi e aumento del costo di finanziamento.

Enav: Equita SIM taglia il target price, ma il buy resta

Il prezzo obiettivo su Enav è stato ridotto del 2% da 5 a 4,9 euro, segnalando che l’upgrade delle stime è sostanzialmente compensato dall’aumento tassi. Equita SIM conferma la view positiva, con una raccomandazione "buy" invariata, sulla base di maggiore visibilità regolatoria dopo l’approvazione RP3, esposizione positiva al recupero del traffico e piena protezione dal rischio inflazione, e generazione di free cash flow molto solida, con free cash flow yield al 5% nel 2022 e di circa il 10% per i 6/7 anni successivi.

Enav: i dati del traffico di rotta in Italia a giugno

Enav anche ieri è finito sotto la lente di Equita SIM, dopo che Eurocontrol ha pubblicato i dati di traffico di rotta per l’Italia per il mese di giugno, registrando un livello di service units pari a -6,4% rispetto a giugno 2019.

Il trend mostra una solida ripresa del traffico, anche se giugno mostra una leggera decelerazione rispetto a maggio, presumibilmente anche a causa della disruption operativa che si sta verificando nel settore in Europa.

Il dato di giugno porta il traffico da inizio anno a -10,2% rispetto al primo semestre del 2019.

L’attuale andamento del traffico risulta sostanzialmente in linea con le ultime stime di Eurocontrol pubblicate a inizio giugno, che vedono per l’Italia un traffico di rotta 2022 a -11% rispetto al 2019.

D’alro canto la stima di traffico inserita nella performance regolatoria RP3 vede il 2022 a circa -15% rispetto al 2019, mentre le stime più recenti di Equita SIM puntano a -13%.

Enav: il commento degli analisti

Gli analisti ritengono che l’attuale situazione di difficoltà operativa che stanno vedendo diversi aeroporti/compagnie aeree in Europa possa portare della turbolenza nella ripresa del traffico aereo, senza però interrompere in modo significativo il trend in miglioramento nel 2022 e il ritorno al traffico 2019 entro il 2023.

In Italia per ora la situazione risulta meno critica che in altri paesi; nello specifico, il Presidente Enac, Di Palma, parla di circa 2%-3% dei voli giornalieri cancellati.