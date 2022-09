Utility anche oggi in rosso, con il focus su alcune indicazioni della stampa estera. Gli appuntamenti in agenda a settembre e le decisioni attese.

Anche la seduta odierna non ha riservato nulla di buono per le utility che dopo il mercoledì nero vissuto ieri, hanno continuato a perdere terreno oggi.

Utility: solo Hera scansa le vendite. A2A la peggiore

Si à salvata dalle vendite solo Hera che ha terminato gli scambi in frazionale rialzo dello 0,04%, mentre Italgas ha ceduto lo 0,58%, di pari passo con Terna che è calato dello 0,59%.

Snam ed Enel hanno riportato una flessione dello 0,93% e dell'1,13%, ma ad avere la peggio oggi è stata A2A che ha accusato un ribasso dell'1,74%.

Le utility continuano a calamitare l'attenzione del mercato, in vista anche di alcuni appuntamenti in agenda a settembre, in occasione dei quali potrebbero essere prese delle decisioni importanti, con ricadute sul settore.

Utility: cosa aspettarsi dai prossimi incontri in UE?

Secondo il Financial Times, i funzionari dell'Unione Europea ritengono improbabili delle proposte operative già nella riunione del 9 settembre, mentre potrebbero arrivare nel discorso sullo stato dell’Unione del 14 settembre.

Portogallo e Spagna hanno già introdotto un cap ai prezzi del gas per il "compratore" a 48,8 €/mwh, che permette agli operatori del settore di ottenere il ristoro dei maggiori costi di acquisto del gas sul mercato e quindi di ridurre i prezzi finali dell’elettricità, inferiori a 200 €/mwh.

Utility: come potrebbe essere il cap UE ai prezzi del gas

Il cap dell'Unione Europea potrebbe essere invece sul "venditore" del gas in Europa, Russia in primis.

La misura potrebbe portare ad una riduzione dei prezzi del gas, ma contemporaneamente ad un rischio sui volumi.

Equita SIM evidenzia che l’introduzione del cap sul prezzo del gas al "venditore" sarebbe la novità più delicata nel breve termine.

Questo perchè da un lato gli stoccaggi dei diversi paesi dell'Unione Europea sono su livelli significativi, nell'ordine dell'80%-90%.

Dall’altro la Russia potrebbe reagire con stop alle forniture, creando un potenziale rischio sui volumi nel corso dell’inverno.

Inoltre, potrebbero aumentare le partite di gas LNG dagli Stati Uniti e altri produttori dirette verso l’Asia.

Anche il tema della riduzione dei consumi dei singoli stati ed i piani di emergenza UE saranno molto importanti in questa fase.

Utility: UE studia tasse su extra profitti

Infine, secondo il Financial Times, le opzioni in discussione includono anche le guidance per l’eventuale introduzione di tasse sugli extra-profitti da parte dei singoli stati sulle società del settore e una separazione temporanea dei prezzi del gas e dell’elettricità in vista di una separazione a lungo termine.

Il decupling dei mercati termoelettrici e rinnovabili/idroelettrico è un aspetto delicato e sarà importante verificare come saranno gestiti.

Utility: i titoli più a rischio a Piazza Affari

Dovranno essere introdotti dei meccanismi di cap, ed eventualmente di floor, sui prezzi dell’energia per le renewables/idrolettrico.

A detta di Equita SIM si tratta di un potenziale rischio per le società esposte soprattutto all’idroelettrico, quali Enel, A2A e Iren, ed in misura minore per le rinnovabili, con riferimento alle quali gli analisti citano ERG.