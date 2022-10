Enel tira il fiato dopo due sedute in netto rialzo: focus sulle ultime novità dall'Europa. Notizie positive anche per i clienti.

Dopo tre giornate consecutive in buon rialzo, scattano le prese di profitto sul Ftse Mib che tira un po' il fiato e cede circa mezzo punto percentuale oggi.

Enel: scattano le prese di profitto dopo il rally

Tra le blue chip che perdono più dell'indice di riferimento troviamo anche Enel che, reduce da due sessioni molto positive, torna indietro oggi e accusa la seconda peggiore performance nel settore delle utility.

Il titolo, archiviata la seduta di ieri con un rally di oltre tre punti percentuali, da subito si è posizionato sotto la parità.

Negli ultimi minuti Enel viene fotografato a 4,3755 euro, con una flessione dell'1,97% e oltre 3 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24 milioni.

Enel: UE approva garanzia Sace sulle bollette

Il titolo presta il fianco ad alcune prese di profitto dopo l'ottima intonazione dell ultime due giornate, favorita anche da una notizia positiva per il settore utilities.

L'Unione Europea ha dato il via libera ad una tranche da 2 miliardi di euro sulle garanzie pubbliche dei prestiti per il caro energia.

L’autorizzazione riguarda le riassicurazioni, ossia i potenziali interventi che SACE potrà rilasciare alle assicurazioni, per garantire il credito commerciale delle imprese, soprattutto di quelle energivore.

Enel: secondo Equita si riduce rischio di credito

Equita SIM spiega che attraverso le garanzie rilasciate, quindi, le imprese potranno richiedere nuovi prestiti e negoziare rateizzazioni delle bollette con i fornitori di energia.

Secondo gli analisti, l’approvazione riduce parzialmente il rischio di credito per le società retail tra cui Enel, ma anche Iren, Hera, Acea e A2A.

Enel: fondi PNRR per finanziare misure di emergenza

Inoltre, come riportato dai quotidiani, emerge per la prima volta nelle discussioni dell'Unione Europea, la possibilità di utilizzare una parte dei fondi PNRR per finanziare le misure di emergenza.

Secono gli analisti di Equita SI, tale misura consentirebbe di alleggerire ulteriormente il rischio credito attraverso gli interventi governativi di sostegno.

Enel: al via l'iniziativa EssenzialMente. Di cosa si tratta?

Da Enel in particolare sono arrivate buone notizie anche per i suoi utenti, visto che il colosso elettrico ha annunciato una campagna di sconti ai clienti del mercato libero.

A partire dall'1 ottobre scorso è nata EssenzialMente, un'iniziativa che aiuta a risparmiare in bolletta e che permette di guadagnare un bonus a fronte di minori consumi da parte del cliente.

Nel dettaglio, Enel riconoscerà in bolletta un bonus pari a 0,10 euro per ogni KWh risparmiato nel quarto trimestre dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2021.

Enel: a chi spetta lo sconto in bolletta e come averlo

Lo sconto sarà riconosciuto in automatico senza che il cliente debba firmare nulla, nè iscriversi a programmi di fedeltà.

Il bonus sarà valido nel caso in cui il prezzo dell’energia dovesse essere superiore ai 400 €/MWh.

Il riconoscimento del bonus avverrà per le forniture che risulteranno attive al 31 dicembre 2022 con offerte a prezzo fisso e in presenza dei ati di consumo reali, non stimati.

Enel fa sapere che il bonus sarà riconosciuto al cliente entro la seconda bolletta utile del 2023 o, in caso di recesso e/o voltura, con la bolletta di chiusura.

Enel: operazione commerciale piace ad analisti

Secondo gli analisti di Equita SIM, si tratta di una operazione commerciale interessante, in linea con le indicazioni europee sui risparmi volontari per la stagione invernale.

A detta della SIM milanese resta da verificare se l’offerta sarà efficace sul fronte del passaggio al mercato libero ed in termini di incremento della quota di mercato.

In attesa di novità, gli analisti mantengono una view bullish su Enel, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 7,5 euro.