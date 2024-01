Enel debole, ma è buy. Update sulle operazioni di cessione

Enel non sfrutta il calo dei tassi dei BTP e non trova supporto nelle ultime indicazioni sulle cessioni.

La seduta odierna si avvia alla conclusione in maniera contrastata per le utility e tra quelle che viaggiano in rosso troviamo anche Enel.

Enel cala dopo il rialzo di ieri

Il titolo ieri ha guadagnato circa un punto e mezzo percentuale e oggi da subito si è posizionato al di sotto della parità.

Negli ultimi minuti Enel viene fotografato a 6,69 euro, con un calo dello 0,51% e oltre 16 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 21,5 milioni.

Enel non sfrutta il calo dei tassi dei BTP

Enel non beneficia dell’andamento positivo del Ftse Mib, né tantomeno delle indicazioni bullish che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si restringe e cala dello 0,95% a 166,37 punti base, mentre gli acquisti sui BTP favoriscono una flessione dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni scende dell’1,18% al 3,788%.

Enel: aggiornamenti sulle cessioni

Enel intanto resta sotto i riflettori dopo che la società ha annunciato ieri la finalizzazione della cessione del portafoglio di assets rinnovabili negli Stati Uniti e si tratta nel dettaglio di (Geotermico e Solare per circa 150 MW.

La vendita era già stata annunciata a Ottobre 2023 e consentirà una riduzione del debito di Enel di circa 250 milioni di euro, a fronte di un valore di cessione di 271 milioni di dollari.

Enel: dossier cessione business batterie

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, inoltre, anche il dossier di cessione del business batterie starebbe facendo passi avanti, con la presentazione delle offerte attese nei prossimi giorni.

Equita SIM spiega che si tratta della divisione che gestisce i sistemi di accumulo in Italia, con una possibile cessione fino al 49% e un valore che potrebbe oscillare tra 800 milioni e 1 miliardo di euro.

Tra i fondi interessati ci sarebbero Sosteneo, Generali, Infravia e DIF. Anche in questo caso, evidenzia la SIM milanese, non si tratta di una nuova notizia, con la possibile cessione di parte dell’asset già emersa nei mesi scorsi.

Enel: l’analisi di Equita SIM

Non cambia intanto la view di Equita SIM, i cui analisti ribadiscono la strategia bullish su Enel, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 7,3 euro, valore che implica un potenziale di upside di poco meno del 10% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Enel: la view di Mediobanca Research

Una conferma bullish per il titolo è arrivata oggi anche da Mediobanca Research, che ribadisce il rating “outperform”, dopo la cessione di un portafoglio di asset fotovoltaici e geotermici a Ormat.

Secondo gli analisti, i numeri sono in linea con quelli presentati in occasione dell’annuncio dell’operazione.

Per quanto il controvalore sia contenuto per Enel, secondo Mediobanca il deal rappresenta un ulteriore passo nella rotazione degli asset a supporto del riposizionamento strategico di Enel.