Enel sale: buone news dal decreto bollette. Tutte le novità

Conclusione positiva oggi per Enel che ha ritrovato la via dei guadagni dopo la debole performance di ieri, quando la giornata è stata archiviata con un calo dello 0,26%.

Enel in recupero dopo la debolezza di ieri

Il titolo oggi ha avviato gli scambi sulla parità, per poi apprezzarsi progressivamente e terminare le contrattazioni poco sotto i massimi intraday.

Enel si è fermato a 5,508 euro, con un rialzo dell'1,06% e oltre 18 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 28 milioni.

Enel sale e ignora BTP e Spread

Il titolo ha guadagnato terreno senza accusare particolari condizionamenti dall'andamento del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund è tornato a contrarsi ed è sceso dello 0,93% a 183 punti base, mentre qualche vendita sui BTP ha fatto salire il rendimento del decennale, con un progresso dello 0,3% al 4,135%.

Intanto Enel è finito sotto la lente sulla scia di alcune novità arrivate dal mondo della politica.

Decreto bollette: confermati aiuti per il 2° trimestre

Il Governo Meloni ha approvato gli aiuti in bolletta anche per il secondo trimestre di quest'anno, confermando le misure principali finora applicate, ma inserendo alcune modifiche di alleggerimento delle misure di aiuti.

In particolare, come evidenziato da Equita SIM, sono state confermate le misure di bonus sociale, sconti in bolletta per le famiglie con disagio sociale, in base all’ISEE, il aglio dell’IVA al 5% sui consumi civili ed industriali, aliquote fiscali agevolate sui costi di commercializzazione in bolletta e azzeramento degli oneri di sistema solo per il gas.

Enel: buone notizie. Tornano oneri di sistema in bolletta

Da segnalare che verranno reintrodotti invece gli oneri di sistema dalla prossima bolletta di aprile per il settore elettrico.

Al contempo verrà introdotta una nuova misura di sostegno alle famiglie nel caso il prezzo del gas dovesse salire oltre una certa soglia durante l’anno.

Secondo gli analisti di Equita SIM, la reintroduzione degli oneri di sistema per il settore elettrico dovrebbe essere positiva per il capitale circolante di Enel.

Inoltre, è stata introdotta una modifica di riduzione della tassa sugli extraprofitti che eliminerà dal computo delle basi imponibili le riserve gas antecedenti al 2022: resta da verificare con le società l’entità della riduzione.

La reintroduzione degli oneri di sistema per l’elettrico è una misura positiva per Enel, che dovrebbe consentire un alleggerimento del circolante nei prossimi mesi a valle dell’impatto significativo.

Si parla di 2-3 miliardi di euro registrati nel 2022 a valle della cancellazione di questa componente fiscale in bolletta.

A detta di Equita SIM, resta da verificare con le società l’entità della riduzione della tassa sugli extraprofitti per le riserve gas, anche se gli analisti non ci attenderebbero impatti significativi.