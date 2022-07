Anche la seduta odierna si è conclusa sena particolari scossoni per Enel che, al pari di quanto accaduto prima del week-end, non ha registrato variazioni percentuali degne di nota.

Enel a galla: più forza relativa del Ftse Mib

Venerdì scorso il titolo si è fermato poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%, e oggi ha proposto lo stesso copione, mostrando più forza del Ftse Mib.

A fine giornata Enel è stato fotografato a 5,242 euro, con un lieve ribasso dello 0,19% e oltre 15 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24,5 milioni.

Enel approfitta del rialzo dei BTP: calano tassi e Spread

Le azioni del colosso elettrico oggi hanno performato meglio del Ftse Mib, beneficiando di alcune indicazioni positive arrivate dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund è salito dell'1,24% a 203,8 punti base, ma i BTP sono stati oggetto di acquisti, tanto che il rendimento del decennale è sceso del 2,21% al 3,269%.

Il calo dei tassi è indubbiamente una buona notizia per le utility come Enel che hanno un livello di indebitamento elevato e quindi sono sfavorite da un contesto di costo del denaro in crescita.

Enel: prime revisioni dei contratti a partire dal 2023

Enel intanto è rimasto sotto i riflettori sulla scia di alcune indicazioni di stampa.

Come riportato dal Fatto Quotidano, il colosso elettrico avrebbe iniziato a richiedere la revisione contrattuale a circa un migliaio di clienti energivori. Secondo il quotidiano, a partire da gennaio 2023 Enel non proseguirà nelle forniture alle attuali condizioni contrattuali, proponendo ai clienti soluzioni alternative.

Enel: la view di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM si tratta di una decisione inevitabile nelle attuali condizioni di mercato, e sui clienti commerciali/aziendali.

La revisione dei contratti consentirà una progressiva normalizzazione del margine downstream nei prossimi mesi.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Enel mantiene invariata la sua strategia bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 8,1 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 54% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.