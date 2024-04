Buon avvio di settimana per Enel che anche oggi ha chiuso in positivo, salendo per la seconda seduta consecutiva.

Il titolo già venerdì scorso ha guadagnato oltre un punto percentuale e oggi ha proposto un copione simile.

Enel ancora in salita

A fine giornata Enel si è fermato a 6,2 euro, con un vantaggio dell’1,14% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 35 milioni di azioni, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 26 milioni.

Il titolo, al pari di altre utility, ha mostrato più forza relativa del Ftse Mib, beneficiando delle buone indicazioni arrivate dal mercato obbligazionario.

Enel cavalca calo tassi BTP

Lo Spread BTP-Bund è sceso dell’1,81% a 128,58 punti base, mentre gli acquisti sui BTP hanno portato a una flessione dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni è calato dell’1,64% al 3,803%.

Enel: Goldman Sachs ritocca il target price

Enel intanto ha trovato sostegno anche nella conferma bullish di Goldman Sachs, che da una parte ha ribadito la raccomandazione “buy” sul titolo e dall’altra ha ritoccato leggermente verso l’alto il prezzo obiettivo da 8,65 a 8,7 euro.

La banca USA ha messo mano anche alle stime di eps, confermando quelle per l’anno in corso, ma alzando le previsioni relative al 2025 e al 2026 dello 0,5%, quelle riferite al 2027 dello 0,1% e nell’ordine dell’1% le stime sul 2028.