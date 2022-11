Enel sale per la quinta seduta di fila e scatta in avanti grazie al rally dei BTP: i motivi di tanta euforia. Cosa fare con il titolo ora?

A Piazza Affari prosegue con vivacità il movimento rialzista di Enel che continua a salire, tanto da guadagnare terreno per la quinta giornata di fila.

Enel scatta in avanti sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un vantaggio di circa tre quarti di punto, oggi sta facendo il pieno di acquisti.

Sulla scia dell'accelerazione del Ftse Mib, anche Enel è scattato in avanti ed è arrivato a toccare un top intraday a 5,072 euro.

Da questo masssimo si è avuto un lieve ritracciamento e ora il tiolo si presenta a 5,02 euro, con un rally del 4,17% alimentato da forti volumi di scambio, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 26 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 25 milioni.

Investire non deve essere così difficile. Scopri i piani di risparmio di Scalable Capital.

➔ Attiva piani di risparmio in azioni e in più di 1700 ETF, su cui non pagherai mai commissioni. Puoi anche scegliere di attivare piani di risparmio in crypto.

➔ Scegli il tuo piano di risparmio, l'intervallo d'investimento e la data di esecuzione. Piano di risparmio creato in pochi click!

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Enel corre con Ftse Mib e rally BTP

Enel sta beneficiando non solo dell'allungo del Ftse Mib, ma anche degli ottimi segnali che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund scende del 2,64% a 204,35 punti base, ma è ancora più pesante il ribasso accusato dai rendimenti.

Quello del BTP a 10 anni sta crollando, con un affondo del 7,41% che fa piombare le quotazioni al 4,047%.

Inflazione USA fa crollare i rendimenti obbligazionari

A mandare a fondo i rendimenti sono le notizie arrivate nel primo pomeriggio dagli Stati Uniti, dove è stato diffuso il dato sull'inflazione.

Ad ottobre si è avuta una variazione positiva dello 0,4%, mentre le attese erano per un incremento più marcato dello 0,7%.

La versione "core", depurata cioè delle componenti più volatili quali alimentari ed energia, è salito dello 0,3%, ma anche in questo caso le stime erano per un rialzo più corposo dello 0,5%.

Fed fa meno paura dopo il dato sull'inflazione

Tanto è bastato per alimentare una grande euforia sui mercati, con un'impennata dell'azionario, accompagnata da rendimenti obbligazionari in picchiata.

Gli investitori strizzano l'occhio al dato sull'inflazione USA, perchè il rialzo più contenuto del previsto lascia pensare che sia stato raggiunto un picco da cui dovrebbe essere già partita una flessione.

Questo allenta le preoccupazioni del mercato in merito alle prossime mosse della Fed sui tass, visto che gli interventi futuri potrebbero essere meno restrittivi.

Enel nella conviction buy list di GS. Target price ritoccato

Tornando a Enel, la caduta dei rendimenti del BTP a 10 anni ha dei risvolti favorevoli visto l'elevato indebitamento della società che è quindi molto sensibile al movimento dei tassi.

A dare sostegno a Enel sono intanto gli ultimi giudizi positivi arrivati dalle banche d'affari sulla scia dei conti del terzo trimestre diffusi dal gruppo nei giorni scorsi.

Goldman Sachs, ad esempio, ha confermato il titolo nella sua conviction buy list, con un prezzo obiettivo ritoccato all'insù da 6,65 a 6,7 euro.

Enel promosso da DZ Bank

Una promozione per Enel è arrivata da DZ Bank che ha modificato la sua strategia da "hold" a "buy", con un target price fermo a 5,3 euro.

Gli analisti ritengono che il colosso elettrico sia esposto ancora a diversi rischi e fattori di stress, ma sarà comunque uno dei vincitori nella grande rivoluzione che interesserà il settore nel medio termine.

DZ Bank ricorda infine che Enel è un investimento appetibile anche alla luce del suo dividendo che offre un rendimento molto interessante.