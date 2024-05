La seduta odierna sta imponendo una battuta d’arresto per Enel che rivede il segno meno dopo ben cinque giornate consecutive in rialzo.

Enel frena dopo ultimi rialzi

Il titolo, dopo aver guadagnato circa un punto percentuale ieri, ha provato ad allungare ancora il passo oggi, salvo poi tornare indietro.

Mentre scriviamo, Enel viene fotografato a 6,432 euro, cno un calo dello 0,22% e quasi 4 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 26 milioni.

Enel: oggi i conti del 1° trimestre. Le attese di Equita SIM

Enel mostra un andamento cauto in attesa dei conti del primo trimestre che saranno diffusi subito dopo la chiusura odierna di Piazza Affari.

Gli analisti di Equita SIM si aspettano un utile netto ordinario in rialzo del 25,6% a 1,899 miliardi di euro, mentre l’Ebitda è visto in aumento dell’8% a 5,878 miliardi e l’Ebit ordinario del 10% a 3,978 miliardi.

La posizione finanziaria netta dovrebbe mostrare un indebitamento pari a 60,5 miliardi di euro, in lieve peggioramento rispetto al dato di fine 2023 pari a 60,163 miliardi di euro, nonostante il pagamento dell’interim dividend nel primo trimestre di quest’anno per 2,2 miliardi di euro e una posizione finanziaria netta pro-forma di circa -54/-55 miliardi di euro.

Gli analisti di Equita SIM si aspettano una trimestrale positiva per Enel, con forte crescita Ebitda ed utile ordinario, prevalentemente grazie alle attività in Italia che beneficiano delle maggiori produzioni idroelettriche, del miglior margine integrato e dei recuperi regolatori.

Enel: focus sui business chiave

Le princilali contribuzioni attese derivano dal business Italia, grazie al continuo recupero delle produzioni idroelettriche, al miglior margine integrato per la rinegoziazione dei contratti e al miglior sourcing cost. Positivo anche l’andamento delle attività regolate grazie ai nuovi parametri ARERA.

Quanto al business Spagna, è in discesa anno su anno per un confronto sfavorevole rispetto al primo trimestre del 2023 che aveva beneficiato del crollo del prezzo del gas normalizzato nel corso del 2023.

L’America Latina è vista sostanzialmente flat anno su anno principalmente per i cambi di perimetro, mentre per il resto del mondo si segnala una flessione attesa del 48%, interamente dovuta al deconsolidamento delle attività in Romania cedute.

Equita Sim si attende un andamento sostanzialmente flat degli oneri finanziari, nonostante il maggior debito a -60,5 miliardi di euro e al maggior costo implicito delle emissioni green dovute allo step-up sui parametri ambientali non rispettati da Enel nel 2023 a causa dell’obbligo di massimizzazione delle produzioni coal come conseguenza delle crisi Ucraina.

Enel: il commento e la strategia di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, si tratta di indicazioni positive, considerando la crescita dell’8% dell’Ebitda nel primo trimestre, rispetto all’incremento del 2% implicito nel punto media della guidance del piano industriale.

Gli esperti non si aspettano variazioni nei target o nella guidance 2024, considerando l’elevata volatilità dei prezzi energia in Europa, e considerando il confronto meno favorevole nel secondo semestre di quest’anno, prevalentemente per la normalizzazione dell’idroelettrico e del margine integrato.

In attesa dei dati ufficiali di Enel, gli analisti di Equita SIM mantengono un view bullish sul titolo, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 7,3 euro.