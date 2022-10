In un contesto macro sempre più complesso, una strategia di investimento che potrebbe aiutare ad aumentare la diversificazione è attraverso i macrotemi.

L’attuale contesto macroeconomico e il quadro di investimento sono molto complessi per l’intero 2022 e, forse, per una parte del 2023.

In un contesto del genere che non esclude la stagflazione e in cui sono penalizzate indistintamente quasi tutte le classi di investimento, secondo gli esperti di Marzotto Investment House, gli investitori istituzionali non possono che aumentare la componente liquida fino al limite statutario.

Investimenti tipicamente Growth o Value, titoli ciclici o difensivi stanno soffrendo indistintamente nell’attuale contesto, proprio perché è molto difficile capire quanto sarà profonda la recessione nelle diverse aree geografiche nel 2023, fino a dove aumenteranno i tassi di interesse, fino a quando perdureranno colli di bottiglia in molte industrie e, infine, quale è l’effettivo rischio geopolitico di Ucraina e Taiwan.

Detto questo, a meno di nuovi “cigni neri” di carattere geopolitico, nel 2023 ci troveremo ad un punto in cui alcune di queste variabili si saranno riequilibrate o perché sarà stata trovata una soluzione diplomatica in Ucraina, oppure perché la lotta all’inflazione delle banche centrali avrà avuto successo.

Intanto gli analisti di Marzotto Investment House, si focalizzano sui macro-trend azionari che, a loro dire, saranno dominanti nei prossimi anni.

Semiconduttori

I semiconduttori sono oramai un bene primario la cui produzione è concentrata in un paese ad elevato rischio geopolitico come Taiwan.

Analogamente, essendo gli Stati Uniti per tutti il principale mercato di sbocco, è probabile che anche altri paesi adottino la stessa strategia utilizzando anche essi il Nord America come base produttiva.

Per gli esperti sono favoriti nel medio periodo soprattutto i produttori di equipment statunitensi come Kla Tencor e Applied Materials.

Energie rinnovabili

La dipendenza dell’Eurozona dal gas e dal petrolio russo si incrocia con la transizione climatica che la maggioranza dei Policy Makers continua a ritenere un tema dominante di lungo periodo.

Energie rinnovabili che hanno sole, vento, acqua etc. come fonte, continueranno perciò ad avere la precedenza rispetto alle fonti energetiche tradizionali.

Analogamente, le energie rinnovabili, sebbene il costo del capitale sia aumentato e probabilmente permarrà qualche forma di tassazione addizionale, avranno sempre IRR molto competitivi al fine di incentivazione.

Ad oggi i pure play sono pochi e destinati ad essere acquisiti da gruppi più grandi e diversificati.

Viceversa, le grandi multiutility e le società petrolifere tenderanno con il tempo a ridurre la produzione di energia da idrocarburi a favore di quella da fonti rinnovabili (Enel, Iberdrola, Orsted, EDP, etc.).

Questi players per finanziarsi e accelerare la crescita, in futuro potrebbero quotare la unit attiva nella produzione energetica da fonti rinnovabili.

Efficientamento energetico

Il tema dell’effcientamento energetico sta cominciando ad esplodere già nella attuale fase di mercato.

Da un lato banalmente perché permette di accelerare l’affrancamento dalle forniture di gas e petrolio dalla Russia.

Dall’altro perchè il processo anzi, il vincolo, era cominciato da anni ed è di carattere normativo.

La SFDR per il settore finanziario e la Tassonomia Europea (che ad un certo punto convergeranno) chiedono direttamente e indirettamente alle aziende una ampia rendicontazione sui principali temi ambientali.

Una volta che le aziende si sono attrezzate per il calcolo dei principali dati ambientali, il prossimo step sarà il miglioramento delle serie storiche.

Banalmente, per inquinare meno o ridurre il consumo energetico, a parte l’utilizzo di fattori produttivi circolari, l’unica soluzione sono le varie forme di efficientamento che vanno da pompe di calore e lighting, fino ai pannelli fotovoltaici e agli impianti di co-generazione.

Tra i principali players nell’Eurozona si segnalano Engie, Enel, Edison oppure società statunitensi come Ideal Power o Johnson Controls.

Idrogeno

Il cosiddetto idrogeno verde, prodotto attraverso energie rinnovabili, diventerà nei prossimi anni il principale vettore energetico.

La sua “completa” diffusione avverrà probabilmente dopo il 2030, quando saranno disponibili le centrali nucleari di nuova generazione che avranno oramai risolto l’annoso tema delle scorie.

Tra le più attive nella produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno, ci sono alcune società di engineering come Saipem, e grandi multiutility come RWE, Enel o società regolamentate come Enagas e Snam.

Diagnostica

Il Covid ha obbligato i Policy Makers a ripensare la strategia sulla sanità nazionale, spesso una delle principali fonti di costo all’interno del Budget. Il trend dominante fino al 2019 era la ristrutturazione e il taglio delle spese sanitarie.

Il Covid, al contrario, ha rimesso al centro della Agenda Politica la somministrazione di servizi di qualità per tutti.

L’unico modo di trovare un equilibrio tra l’efficacia della prestazione e del servizio e il contenimento dei costi, è attraverso un sensibile aumento di tutte le attività che rientrano nella diagnostica come Diasorin, Biomariaux, Qiagen,

Bio-Rad, Abbot etc., e nella telemedicina come Phillips e Teladoc.

Invecchiamento della popolazione

L’efficacia delle terapie e delle medicine, l’alimentazione e il miglioramento dello stile di vita, l’aumento del benessere, incidono sul progressivo aumento della età media (spesso definito con il termine “Ageing”).

Il business legato all’invecchiamento è trasversale e riguarda numerose industrie.

Tra quelle che Marzotto Investment House ritiene maggiormente impattate all’interno dell’Health Care, troviam le aziende farmacautiche e biotech, i produttori di devices (occhiali, apparecchi acustici, etc.), i fornitori di facilities come le case di cura e di riposo.

Analogamente, possono beneficiare dal trend anche società assicurative, l’industria turistica, i produttori di beni e servizi per la forma fisica e anche i produttori di electronic devices, dato l’aumento del grado di conoscenza

tecnologia degli over 60 che in futuro includerà anche le smart homes e i software legati allo sviluppo della memoria.

Sicurezza informatica

Il tema della sicurezza informatica, soprattutto quello più specifico della cibersecurity e della protezione dei dati sensibili, è sempre più importante per le società quotate e non.

Alla base due considerazioni: La prima è che se una società che subisce attacchi informatici non dimostra di avere adottato le misure appropriate, rischia cause civili e penali non indifferenti.

Inoltre, il danno reputazionale, se si appartiene ed industrie sensibili, potrebbe essere anche molto elevato.

Di conseguenza, aumentare il capex per la sicurezza informatica, in molti casi, diventa un obbligo più che una scelta.

Tra le le società quotate che beneficiano di questo trend ci sono quelle attive nella consulenza legata alla integrazione dei processi IT (Accenture, Reply etc.) e società tech come Microsoft, Cisco, IBM, Fortinet, Palo Alto Networks.

Nutrimento della popolazione

Il tema legato alla nutrizione è ampio ed è strettamente correlato al progressivo aumento della popolazione a livello mondiale.

Sicuramente rientra nel tema il nutritional a livello industriale, che viene prodotto o da alcune società farmaceutiche o da aziende più piccole specializzate come la Solgar.

Più rilevante invece è il tema dei fertilizzanti, elementi naturali necessari per il mantenuimento della fertilità dei terreni nel tempo.

Si tratta di un business considerato ciclico, ma che con l’aumento della popolazione diventerà secondo gli analisti di Marzotto Investment House sempre meno ciclico.

Le società quotate attive nella produzione di fertilizzanti sono mediamente salite (Nutrien, Mosaic, Yara, K+S, etc.) in termini di prezzo post Covid, ma non scontano ancora che i prezzi dei contratti di fornitura possano rimanere a lungo sugli elevati livelli attuali.