A Piazza Affari si continua a guardare sempre con grande interesse ai titoli del settore energetico, citando in primis ENI ed Enel, essendo questi tra l'altro due pilastri del listino principale e dell'intero mercato.

Enel ed ENI sotto la lente: tema caro energia tiene banco

Le azioni dell'energia restano sotto la lente non solo alla luce dell'andamento dei prezzi delle materie prime, ma anche per il tema del caro energia che resta quantomai attuale.

Le famiglie e le imprese sono sempre più strozzate da bollette arrivate alle stelle, mentre il Governo cerca di attuare misure che possano quantomeno mitigare l'impatto devastante dell'impennata dei prezzi.

Settore energia: Salvini chiede tetto a profitti delle aziende

Ad intervenire sul tema è stato anche Matteo Salvini, leader della Lega, che in un'intervista rilasciata a TG24 ieri, ha dichiarato che le aziende energetiche, petrolifere e le raffinerie stanno facendo utili eccezionali. "L'utile di un'azienda come ENI era un miliardo di euro l'anno scorso, quest'anno è di 6 miliardi".

"Posso dire che chi sta straguadagnando dall'aumento della luce e del gas sono le varie Eni, Total, Enel, Iren, A2A... e una parte dei guadagni si dovrebbe reinverstirli a favore dei cittadini? Alcuni miliardi dovrebbero essere reinvestiti socialmente".

Secondo Matteo Salvini, un Governo che vuole agire sul caro energia può intervenire sulle aziende a partecipazione pubblica, quali appunto ENI, Enel Iren e A2A, perché stanno facendo grandi profitti e quindi si può imporre per legge un tetto ai profitti.

Salvini: Governo chieda alle utilities di moderare aumenti bollette

Il leader del Carroccio ha altreì dichiarato: "Altri Paesi lo hanno già fatto, nessuno vuole espropriare. Se stai guadagnando 5 volte tanto rispetto al passato e il pizzaiolo sta pagando 3 volte tanto, direi che una giusta via di mezzo può essere imposta per legge".

Infine, Matteo Salvini ha aggiunto che il Governo potrebbe chiedere alle società del settore utilities di moderare gli aumenti delle bollette.

Caro energia: il commento di Equita. I rischi per Enel e local utilites

Secondo gli analisti di Equita SIM, con le affermazioni del leader della Lega, il tema del caro energia entra nella campagna elettorale.

Il Governo guidato da Mario Draghi ha già proposto la proroga del cap sui prezzi dell’energia delle rinnovabili per il primo semestre del 2023, il blocco del recesso dai contratti di supply fino aprile 2023 ed effettuerà controlli sulle società che non versano il contributo per gli extra-profitti entro agosto.

I risultati della prima metà di quest'anno, per le utilities non mostrano un miglioramento significativo, ma al contrario l’area vendita di energia ha sofferto in modo rilevante l’effetto un-balance sui contratti a prezzo fisso.

A detta di Equita SIM, Il rischio per i retailers nei prossimi mesi, quali ENEL e le local utilities, sarà il controllo del capitale circolante ed il trend dei bad credits per gli elevati prezzi del gas.