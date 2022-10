Enel ed ENI viaggiano su binari diversi, ma per entrambi arrivano cattive notizie dal fronte politico. Di cosa si tratta?

Cosa bolle in pentola?, PUBBLICATO: 2 ore fa

A Piazza Affari la seduta odierna prosegue in lieve calo per il Ftse Mib che tuttavia ha avviato un netto recupero dai minimi intraday.

Enel frena dopo tre rialzi di fila

Tra le blue chip si muovono lungo binari opposti due big del settore energia oltre che dell'intero paniere.

Si tratta di Enel ed ENI, con il primo in calo e il secondo in buon rialzo, con una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Enel, reduce da tre sessioni consecutive in salita, dopo aver chiuso quella di ieri con un rally di oltre tre punti percentuali, oggi preta il fianco ad alcune prese di profitto.

Negli ultimi minuti il titolo passa di mano a 4,4875 euro, con un ribasso dello 0,76% e oltre 14 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24 milioni.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1700 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

ENI sale ancora sulla scia dei conti trimestrali

Ben diverso l'andamento di ENI che, dopo aver archiviato la giornata di ieri con un rally di tre punti e mezzo percentuali, oggi sale per la terza sessione di fila.

Spinto dai conti del terzo trimestre, il titolo guadagna l'1,9% a 13,164 euro, con oltre 16 milioni di azioni trattate, rispetto alla media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13,5 milioni.

Goveno Meloni punta a riscrittura norma extraprofitti

Enel ed ENI finiscono sotto i riflettori sulla scia delle ultime notizie arrivate dal fronte politico.

Gli analisti di Equita SIM parlano di indicazioni negative dal discorso del nuovo Premier, Giorgia Meloni, che, parlando al Senato sul tema energia, ha ribadito che ulteriori interventi saranno coperti sia dalle risorse disponibili, ossia dall'extra-gettito, sia dalla tassazione degli extraprofitti.

La norma di questi ultimi verrà riscritta per consentire un gettito maggiore, evitando il ricorso a nuovo debito.

ENI ed Enel: Equita SIM mette in guardia da rischio regolatorio

Equita SIM evidenzia che non è chiaro cosa potrebbe contenere la nuova norma, che potrebbe includere un collegamento ad IRES ed IRAP o l’allargamento della platea assoggettata alla eventuale tassazione.

Secondo gli analisti, l’estensione/riscrittura della norma sugli extra profitti rappresenta un rischio regolatorio per l’intero settore energia, e in particolare per ENI ed Enel, ma gli analisti citano anche altri player quali A2A, Iren, Hera, Acea, Erg e Alerion.

Focus su possibile cap UE sul gas per la powr generation

L'Unione Europea ha invece pubblicato un non-paper sui criteri per l’implementazione dei price cap annunciati la scorsa settimana.

Secondo le indicazioni del documento, il potenziale price-cap al gas destinato alla power generation, dovrebbe essere fissato ad un valore che disincentivi il consumo.

L’ipotesi inclusa è quindi di 100-120 €/MWh, rispetto ai 50 euro circa del sistema spagnolo.

Il valore al momento si confronta con una curva forward sul 2023 di circa 140 €/MWh e con i picchi di quest’agosto a 340€/MWh.

Il prezzo "elettrico" implicito nel cap è di circa 250€/MWh quindi per le tecnologie Termo, che si confronta invece con il cap a 180€/MWh imposto alle tecnologie inframarginali.

Il contenimento dei costi energetici è un elemento a favore dei retailer in questo momento, per il tema della solidità dei pagamenti dai clienti, quindi è una buona notizia per Enel, Iren, A2A, Hera e Acea.