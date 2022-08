Le utility anche oggi in rosso, con il focus sulle ultime notizie che indicano a breve una discussione sul tetto al prezzo del gas in Europa. I titoli hot.

Un'altra brutta giornata per le utility che a Piazza Affari anche oggi hanno perso tereno dopo il pesante ribasso accusato venerdì scorso.

Utility: le vendite non si fermano sul Ftse Mib

Le vendite hanno dominato la scena anche in questa prima seduta della nuova settimana, malgrado il recupero dai minimi intraday messo a segno dal Ftse Mib.

La peggiore tra le utility è stata Hera che ha indossato anche la maglia nera nell'intero paniere delle blue chip, con un affondo del 3,06%.

Il titolo è stato seguito da A2A e Terna che si sono mossi quasi di pari passo, cedendo l'1,99% e l'1,84%, tallonati da Italgas che è sceso dell'1,77%.

Si sono difesi meglio degli altri Snam ed Enel che hanno ceduto rispettivamente l'1,26% e lo 0,6%.

Le utility continua a rimanere sotto i riflettori sulla scia del dibattito sempre più vivo e acceso relativamente al tema del caro energia.

Utility: a breve discussione UE su tetto prezzi gas

Secondo il presidente dell'Unione Europea, sarà convocata a breve, entro metà settembre, una riunione straordinaria dei ministri per l’energia per discutere le misure di emergenza.

Equita SIM evidenzia che potrebbe trattarsi del preludio all’introduzione di un tetto al prezzo del gas, ricordando che il 7 di settembre è prevista inoltre la riunione della task force europea sul tema dei prezzi.

A detta degli analisti, l’introduzione di un cap può essere una misura risolutiva dei problemi di volatilità, riducendo il peso degli aumenti sull’economia e sulle famiglie.

Resta il nodo del finanziamento dello strumento che, se approvato a livello europeo, potrebbe essere implementato nell’ambito della maggiore flessibilità di bilancio.

Secondo i quotidiani, Germania e Olanda si opporrebbero allo strumento del cap al prezzo del gas.

A livello europeo potrebbe inoltre essere esaminato il disaccoppiamento delle rinnovabili (RES) dal prezzo del gas (separazione dei mercati), ipotesi già esaminata più volte nel corso degli scorsi anni che non ha mai trovato implementazione per l’opposizione di diversi paesi.

Utility: focus Equita SIM su separazione mercati e misure Governo

Secondo gli analisti di Equita SIM, la separazione è problematica in caso di imposizione di un cap al mercato RES, per la riduzione conseguente nella remunerazione delle produzioni idro, ed in misura minore sulle RES che sono ancora molto incentivate o che usano contratti PPA.

Tra le misure di intervento attualmente allo studio in Italia, con il Governo attuale che rifiuta scostamenti di bilancio ulteriori, gli analisti ricordano il supporto ai rigasificatori di Piombino e Ravenna, la cessione di gas ad energivori a prezzi calmierati, attraverso l’intervento del GSE con funzione di acquirente unico, la proroga della cassa integrazione per i settori in difficoltà.

A ciò si aggiungono l'azzeramento dell'IVA sul gas, l'introduzione del cap sul gas a livello comunitario e la sospensione provvisoria dei meccanismi della CO2.

Utility: i titoli da tenere d'occhio

Sul tema dei finanziamenti alle misure di intervento governativo, a detta di Equita SIM resta il rischio di ulteriori misure sugli extra profitti e sulle società del settore utilities.

Tra le più esposte gli analisti segnalano in primis Enel, ma anche A2A, Hera, Iren, Acea ed in misura minore le rinnovabili.