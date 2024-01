Enel male: quali novità sull’Argentina? Analisti bullish

Enel ancora giù, per nulla sostenuto dalle possibilità novità sull’Argentina. Fin dove può salire il titolo?

Anche la seduta odierna non sta riservando nulla di buono per Enel che viaggia nuovamente in ribasso.

Enel in rosso anche oggi

Il titolo, dopo aver ceduto ieri quasi un punto percentuale, accusa una flessione ancora più ampia oggi, presentandosi negli ultimi minuti a 6,6 euro, con un calo del 2,22% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 21 milioni di azioni, già in linea con la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 21 mili.

Enel: possibile cambio di strategia sull’Argentina

Come riportato dal Sole 24 Ore, il CEO di Enel, Flavio Cattaneo, ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti del governo argentino e il presidente Milei.

Secondo il quotidiano, a valle delle rassicurazioni sulla tutela degli assets degli operatori esteri, sui riconoscimenti regolatori e sull’apertura del mercato, Enel potrebbe riconsiderare la strategia nel paese, oggi oggetto di cessioni.

Il colosso elettrico ha già ceduto nei mesi scorsi le attività di generazione termoelettrica e mantiene invece il controllo della generazione Idro, oggetto di disputa con il governo precedentemente intenzionato alla nazionalizzazione degli assets.

Sempre in Argentina, Enel mantiene circa 2,6 milioni di clienti nell’area di Buenos Aires, nonché le attività di Enel-x.

Il contributo ai risultati dell’Argentina è nullo e l’asset è ormai considerato oggetto di cessione, con contribuzione nulla nelle stime di Equita SIM.

L’AD Cattaneo ha dichiarato più volte che Enel non ha più tempi stretti per attuare il piano di cessioni e, secondo il quotidiano, questo potrebbe permettere al manager di rivedere il posizionamento nel paese.

Gli analisti di Equitsa SIM ritengono che la strategia di revisione della capital allocation di Enel a favore di Europa e asset regolati sia la scelta giusta per il gruppo in questo contesto di mercato e che quindi la cessione dell’asset argentino rappresenti la soluzione migliore per il profilo risk/reward di Enel.

Tuttavia, gli esperti ritengono anche che il turnaround del governo argentino nell’atteggiamento verso gli investitori privati possa consentire ad Enel di stabilizzare la gestione degli assets e potenzialmente meglio valorizzarli in un arco temporale più lungo.

Enel: collocati 2 njuovi bond

Enel ha inoltre comunicato i risultati dell’emissione di 2 nuovi sustainable bonds per 1,75 miliardi di euro, con scadenze nel 2028 e 2035.

Secondo gli analisti di Equita SIM, le due tranche hanno avuto risultati tutto sommato soddisfacenti.

In particolare, la prima tranche da 750 milioni, con scadenza nel 2028, ha un tasso di rendimento effettivo a scadenza del 3,445%, mentre la seconda tranche da 1 miliardo di euro e scadenza nel 2035, ha un rendimento effettivo a scadenza del 4,013%.

Gli analisti di Equita SIM confermano la view positiva sul titolo Enel e ritengono che il 2024 possa dare visibilità ai risultati e alla strategia di gruppo, aumentando l’appetibilità del dividendo e della valutazione e favorendo un re-rating del titolo. Enel tratta oggi con un multiplo prezzo-utili pari a 10 volte e un rapporto enterprise value/Ebitda di 6,3 volte, con un rendimento del dividendo del 6,4%-7,5% nel periodo 2023-2026.

Confermata la strategia bullish per Enel, con una raccomandazione “buy” invariata e un prezzo obiettivo a 7,6 euro.

Enel: UBS alza il target price

A scommettere su Enel è anche UBS; che invita all’acquisto, con un target price rivisto verso l’alto da 7 a 7,55 euro.

Questa mossa riflette una revisione delle stime, che sono state alzate del 2% con riferimento all’Ebitda ordinario 2023-2027.

Diverso l’intervento sulle stime di utile netto che sono state ridotte del 3% a causa di maggiori tasse e oneri finanziari.