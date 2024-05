A dispetto dell’andamento leggermente positivo del Ftse Mib e di quasi tutte le utility, la seduta odierna prosegue in calo per Enel.

Enel frena dopo 7 rialzi di fila

Il titolo, reduce da ben sette giornate consecutive in rialzo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un rally di quasi quattro punti percentuali, oggi presta il fianco ad alcune prese di profitto.

Mentre scriviamo, Enel viene fotografato a 6,701 euro, con una flessione dello 0,8% e oltre 10,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari ai circa 27 milioni.

Il titolo frena dopo i recenti rialzi e dopo la corsa di venerdì scorso seguita alla diffusione dei conti del primo trimestre da parte della società.

Enel: finalizzata cessione attività in Perù

Enel intanto resta sotto la lente dopo aver comunicato la finalizzazione di una delle operazioni di cessione annunciate durante la fine del 2023.

Le autorità locali avrebbero dato il via libera alla vendita delle attività di generazione in Perù, consentendo ad Enel di chiudere la cessione a Niagara Energy, società peruviana, per un controvalore di 1,2 miliardi di euro e un enterprise value complessivo di 2,1 miliardi di euro.

L’operazione consentirà una riduzione del debito netto di Enel per circa 1,2 miliardi di euro nel 2024 come parte dei 6,3 miliardi di euro di riduzione attesa quest’anno.

Il debito di Enel è pari a circa 60 miliardi di euro alla fine del primo trimestre di quest’anno e di 54 miliardi di euro escludendo appunto le operazioni “signed” ma in attesa della finalizzazione.

Enel: il commento di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM si tratta di una notizia positiva per Enel. Il gruppo ha indicato in occasione dei risultati del primo trimestre che la finalizzazione delle cessioni potrebbe arrivare entro il primo semestre dell’anno.

Tra le operazioni in attesa di finalizzazione ci sono le attività di Distribuzione sempre in Perù per circa 3 miliardi di euro, il business delle batterie ceduto al fondo Sosteneo, per circa 1,1 miliardi di euro, e la distribuzione in Lombardia ceduta ad A2A per circa 1,2 miliardi di euro.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Enel ribadisce la sua strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 7,3 euro.

Enel: la view di Morgan Stanley

A scommettere sul titolo è anche Morgan Stanley che dopo la trimestrale ha reiterato il rating “overweight”, con un target price a 7,5 euro.

La banca USA evidenzia che nel primo trimestre dell’anno Enel ha riportato un utile netto dell’11 % sopra le stime del mercato, anche dopo averlo corretto per le poste temporanee.

Enel: bullish anche la view di Oddo BHF

Al coro degli ottimisti si aggiunge anche Oddo BHF che ha una raccomandazione “outperform” su Enel, con un fair value a 9,2 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 37% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli analisti ritengono che la trimestrale di Enel sia stata migliore delle stime, evidenziando che lo sconto a cui il titolo tratta rispetto al settore energetico europeo non è più giustificato.