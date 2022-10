Enel scende ancora sul Ftse Mib e piomba sui minimi da circa 5 anni e mezzo: focus sulle decisioni UE per combattere il caro-energia. A cosa prepararsi?

Non c'è due senza tre e così anche la seduta odierna è vissuta in calo da Enel che perde terreno appunto per la terza giornata di fila.

Enel in rosso per la terza sduta di fila, sui minimi da marzo 2017

Il titolo, dopo aver ceduto circa tre punti e mezzo percentuali ieri, oggi scende ancora, ma a un ritmo meno vivace.

Negli ultimi minuti Enel si presenta a 4,1215 euro, con una flessione dell'1,16% e oltre 21 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24 milioni.

Il titolo resta sotto la lente in attesa di novità sul fronte dell'annosa questione del caro-energia e intanto scivola sui minimi di marzo 2017.

Nuovi fondi all'Italia per ridurre la crisi energetica

Quest'oggi si è riunito in maniera informale il Consiglio UE, da cui non erano attese però particolari novità, visto che l'evento era considerato solo interlocutorio prima del vertice in agenda il 20 e il 21 ottobre.

Nei giorni scorsi si è appreso dalla stampa che sarebbero stati liberati nuovi fondi europei, nell'ordine di 23 miliardi di euro per la quota Italia, utilizzando la flessibilità temporanea dai fondi Strutturali e dai residui del REactEU, da utilizzare per ridurre il peso della crisi energetica.

Equita SIM ha parlato di una notizia positiva per il Governo Italiano che potrebbe avere quindi maggiore flessibilità nell’elaborazione di misure di sostegno.

Cap al prezzo del gas: apertura della Germania. UE al lavoro

Ancora nessuna novità sul fronte del cap al prezzo del gas, ma secondo quanto riportato dal Corriere della Sera nei giorni scorsi, sarebbe arrivata una prima apertura da parte della Germania.

Il cancelliere Scholz avrebbe chiesto alla Commissione di affrettarsi sull’elaborazione di un meccanismo "praticabile" di price cap.

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha annunciato che l'Unione Europea UE lavorerà con gli Stati membri per ridurre le quotazioni del gas.

Il price cap dovrà essere concepito garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento e costituisce una soluzione temporanea fino a quando sarà sviluppato un nuovo indice in sostituzione del TTF, che non è più rappresentativo del nostro mercato.

La lettera include anche la possibilità di introdurre un cap sul prezzo del gas utilizzato per la produzione di energia elettrica e l’obbligo di acquistare gas in comune fra i paesi UE.

Accordo finale sul cap al prezzo del gas il 20-21 ottobre

Secondo il Sole 24 Ore, continueranno gli incontri fra i leader europei per arrivare ad un compromesso sul tetto al prezzo del gas ed ulteriori riunioni sarebbero previste entro fine mese per approdare ad un accordo finale nel vertice del 20-21 ottobre.

Fra i governi ci sarebbe la volontà di applicare un tetto al prezzo del gas per produrre energia elettrica e si vorrebbe creare un nuovo indice del gas LNG. Infine, si vuole negoziare con paesi amici, fra i quali la Norvegia, prezzi del gas inferiori al mercato.

Imporre un tetto al prezzo del gas appare più difficile mentre potrebbe essere valutata un’ipotesi di un corridoio dinamico. Germania ed Olanda sarebbero i paesi più scettici sull’imporre tetti al prezzo del gas.

L'Italia propone un price cap dinamico sul prezzo del gas

Secondo Quotidiano Energia, l’Italia, insieme a Polonia, Grecia e Belgio) avrebbe presentato un non-paper che prevede un "corridoio dinamico", con un valore centrale per il tetto, che verrebbe rivisto regolarmente tenendo conto di parametri di riferimento esterni, ad esempio i prezzi del petrolio, e ammettendo fluttuazioni, ad esempio del 5%.

Il corridoio dovrebbe coprire tutte le transizioni sia negli hub che OTC e dovrebbe essere sufficientemente elevato e flessibile da permettere all’Europa di attrarre le risorse di gas necessarie.

Cap prezzo gas: perchè è importante, in primis per Enel

Secondo gli analisti di Equita SIM, l’introduzione di un tetto al prezzo del gas e misure di solidarietà a livello europeo sono molto importanti per evitare rischi sui receivables dei retailer energetici, a partire da Enel, ma passando anche per A2A, Iren, Hera e Acea.

Sempre secondo la SIM milanese, l price cap comunitario rimane un elemento cruciale per ridurre il rischio credito per aziende e famiglie, a patto che venga finanziato con risorse pubbliche.

Le misure di finanziamento aggiuntivo e i possibili passi avanti sul price cap sono secondo gli analisti, elementi positivi per i retailer energetici, tra cui in primis Enel.