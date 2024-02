Enel: grande richiesta per il bond ibrido. Ecco i dettagli

Enel in lieve rialzo dopo aver completato con successo l’emissione di un bond ibrido da 900 milioni.

La seduta odierna prosegue con il freno a mano tirato per Enel che resta indietro rispetto al Ftse Mib, pur riuscendo a difendersi meglio di diverse utility.

Enel sale ancora sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver guadagnato circa tre quarti di punto ieri, reagendo in seguito a due sessioni in calo, prova a spingersi in avanti anche oggi, ma con molta cautela.

Negli ultimi minuti Enel si presenta a 5,921 euro, con un rialzo dello 0,3% e oltre 5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 22,5 milioni.

Enel: nuovo bond ibrido da 900 mln

Enel guadagna leggermente terreno dopo che la società ha completato con successo l’emissione di un nuovo bond ibrido da 900 milioni di euro, perpetuo e non convertibile, con un coupon del 4,75%, con prima reset date/call a maggio 2029.

Il costo complessivo dell’emissione è del 4,875%, e la stessa verrà utilizzata da Enel per rifinanziare per ammontare equivalente il bond ibrido perpetuo con la first call a febbraio 2025.

L’emissione, che ha avuto sottoscrizioni pari a 3 volte l’offerta, è in linea con le indicazioni di piano che prevedono il mantenimento di uno stock di bond ibridi ad ottimizzazione della struttura del capitale.

Enel sotto la lente di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che Enel ha attualmente un costo del debito al 4% a fine 2023, che è atteso decrescere al 3,8% a fine piano nel 2026, grazie alle azioni di centralizzazione della provvista di finanza (attesa con costo inferiore la 4% per il 90% del rifinanziamento atteso) e alla conseguente riduzione dell’esposizione all’America Latina.

Da notare che l’85% del debito atteso al 2026 sarà denominato in euro al 3,3%, l’8% circa in dollari al 5,6% e il 7% in America Latina al 9,5% medio.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Enel mantiene invariata la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 7,6 euro.