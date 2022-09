Enel tra i migliori del Ftse Mib in una giornata di acquisti per le utility. Focus sul nuovo bond collocato ieri.

A dispetto dell'andamento debole del Ftse Mib, che si conferma poco sotto la parità, Enel oggi scatta in avanti, approfittando dell'ottima intonazione del settore utility.

Enel in buon rialzo dopo due sedute in calo

Reduce da due sessioni consecutive in calo, il titolo dopo aver ceduto mezzo punto percentuale ieri, risale la china con decisione oggi.

Negli ultimi minuti Enel si presenta a 4,767 euro, con un rialzo dell'1,91% e oltre 13 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 25 milioni.

Enel: collocato nuovo Sustainability bond

Il titolo finisce sotto i riflettori dopo che ieri Enel Finance International NV, società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel, ha lanciato sul mercato Eurobond un sustainability linked bond rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 1 miliardo di euro.

La nuova emissione è legata al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione di emissioni dirette di gas serra contribuendo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework del Gruppo.

Come commentato dal CFO di Enel, Alberto De Paoli: "L'emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 2,4 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 2,4 miliardi euro e una partecipazione significativa di Investitori Socialmente Responsabili".

Enel sotto la lente di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che il rendimento complessivo del bond è del 3,944%, con una cedola al 3,875%.

Elevata la richiesta per il bond che è stato collocato nella parte alta della forchetta fissata a 750 milioni/1,5 miliardi di euro.

Non cambia intanto la strategia bullish di Equita SIM che su Enel mantiene invariato il rating "buy", con un prezzo obiettivo a 7,5 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 57% rispetto alle quotazioni correnti.