Enel tra i peggiori del Ftse Mib. Cosa penalizza il titolo?

La seduta odierna non sta riservando nulla di buono per Enel che non riesce in alcun modo a stare al passo con il Ftse Mib.

Enel torna giù dopo due rialzi

Il titolo, reduce da due sessioni consecutive in positivo, dopo aver guadagnato quasi un punto e mezzo percentuale ieri, ha imboccato da subito la via del ribasso, ampliando progressivamente le perdite.

Mentre scriviamo, Enel viene fotografato a 6,206 euro, poco sopra i minimi intraday, con una flessione del 2,13% e quasi 15 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 22,5 milioni.

Enel appesantito dal rialzo dei tassi dei BTP

Il titolo mostra una maggiore debolezza relativa rispetto al Ftse Mib e si sintonizza con la negativa impostazione del settore utility, occupando la terzultima posizione nel paniere delle blue chip.

Enel non è aiutato dalle indicazioni che arrivano dal mercato obbligazionario, peraltro a due velocità.

Da una parte, infatti, lo Spread BTP-Bund si restringe leggermente e cala dello 0,17% a 156,03 punti base, ma dall’altra alcune vendite sui BTP si traducono in un calo dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni sale dello 0,53% al 3,762%.

Enel bocciato da Jefferies

A pesare sull’andamento odierno di Enel è anche la brutta notizia arrivata da Jefferies, che ha riservato una bocciatura al titolo.

Gli analisti, infatti, hanno cambiato la loro strategia, modificando la raccomandazione da “buy” a “hold”, con un prezzo obiettivo ridotto da 7 a 6,5 euro.

Il broker guarda con favore al piano industriale di Enel, definito ragionevole e con un attraente rendimento del dividendo, ma al contempo è meno convinto in merito alla sovraperformance attesa oltre il 2024, vista la rapida flessione dei prezzi dell’energia.

In sostanza, gli esperti di Jefferies parlano ancora in termini positivi del business model di Enel, Ma non vedono catalizzatori di breve termine che possano favorire un rilevante re-rating almeno nell’immediato.