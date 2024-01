Enel in buon progresso. Fitch conferma il rating

Enel viaggia in luce verde dopo il rimbalzo di ieri: due i motivi che puntellano i buy sul titolo.

Nuova seduta in rialzo per Enel che guadagna terreno per la seconda giornata consecutiva, mostrando maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Il titolo ieri è salito di circa mezzo punto percentuale, reagendo dopo ben sei sessioni consecutive in calo, e oggi continua a recuperare terreno.

Enel ancora in positivo. Calano i tassi dei BTP

A meno di un’ora dalla chiusura delle contrattazioni, Enel si conferma in positivo e sale dell’1,05% a 6,322 euro, con oltre 15 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 22 milioni.

Al pari di altre utility, anche Enel si muove lungo la via dei guadagni, beneficiando anche di alcune indicazioni che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si allarga e viaggia in rialzo dello 0,8% a 154,06 punti base, mentre gli acquisti sui BTP si traducono in una flessione dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni scende dello 0,81% al 3,737%.

Enel: Fitch conferma i rating del gruppo

Enel intanto beneficia di una notizia positiva che arriva da un altro fronte, visto che il colosso elettrico ha incassato la conferma del rating sul debito di lungo termine a “BBB+” con outlook stabile, mantenendo invariato quello di breve a “F-2”.

La conferma del rating di Fitch avviene a valle della presentazione del piano industriale e tiene in considerazione la performance nel 2023, nonché la maggiore

esposizione a business regolati, soprattutto in Italia, e le efficienze operative.

L’agenzia Fitch prevede che il profilo finanziario del gruppo beneficerà della maggiore focalizzazione degli investimenti nel business regolato, soprattutto in Italia, delle efficienze operative e della priorità posta sul miglioramento della redditività degli asset rinnovabili, che favoriranno la crescita dell’EBITDA e la generazione dei flussi di cassa.

Enel: Equita IM conferma il buy

Gli analisti di Equita SIM confermano la loro view positiva su Enel, reiterando la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 7,6 euro.