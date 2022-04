In una giornata in cui a Piazza Affari le vendite continuano a dominare la scena, con il Ftse Mib in flessione di circa un punto e mezzo percentuale, si conferma in netta controtendenza il movimento di Enel.

Enel sale in controtendenza e spicca sul Ftse Mib

Il titolo, reduce da ben quattro sessioni consecutive in calo, dopo aver chiuso quella di venerdì scorso con un ribasso di oltre un punto e mezzo percentuale, oggi ha ingranato la quinta, conquistando la prima posizione nel paniere delle blue chips.

Enel in realtà ha aperto gli scambi in calo e dopo il test del supporto a 5,9 euro, ha avviato un netto recupero che lo ha portato a virare in positivo.

Negli ultimi minuti le azioni del colosso elettrico si presentano a 6,128 euro, con un rialzo dell'1,91% e oltre 14,5 milioni di azioni trattate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 32 milioni.

Enel beneficia del calo dei tassi BTP. Sale lo Spread

Diversi sono i fattori che stanno spingendosi Enel in cima al Ftse Mib, a partire dai segnali incoraggianti che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si sta allargando ulteriormente e si presenta ora a 173,3 punti base, con un rialzo del 2,3% rispetto al close di venerdì.

Ad interessare più da vicino le utility e in particolare Enel è l'andamento dei BTP, che recuperano terreno, tanto che il rendimento del decennale scende del 2,12% al 2,591%.

Ad alimentare gli acquisti sui BTP e più in generale sui bond europei e la rinnovata avversione al rischio legata ai crescenti timori di una frenata dell'economia cinese, in conseguenza dei lockdown che si stanno estendendo a varie zone del Paese.

Enel approfitta così della buona intonazione dei BTP e in particolare del calo dei tassi, ma questo non è l'unico motivo a sostenere gli acquisti sul titolo.

Enel: rumor su vendita Celg-D

Quest'ultimo, infatti, trova sostegno anche nelle indiscrezioni di stampa riportate da Reuters, secondo cui Enel starebbe trattando la vendita di Celg-D, la società di distribuzione di energia in Brasile.

Stando a quanto riportato da alcune fonti, l'operazione potrebbe avere un valore fino a 2 miliardi di dollari.

Alla società di Enel sarebbero interessate almeno tre società e si tratta di Cpfl Energia, Neonergia ed Edp Energias do Brasil, di cui Ep è il maggiore azionista.

A guardare con interesse a Celg-D sarebbero anche Energisa ed Equatorial Energia SA, segnalano che nessuno dei pretendenti al momento ha commentato le indiscrezioni di stampa, neanche la stessa Enel.

Enel: Deutsche Bank conferma il buy e taglia il target

Intanto, a dare man forte agli acquisti sulle azioni del colosso elettrico sono anche le buone indicazioni arrivate da Deutsche Bank.

Gli analisti di quest'ultima, nell'ambito di un report dedicato alle utility, hanno riservato una bocciatura a Terna, mentre hanno ribadito la view positiva su Enel. La raccomandazione "buy" è stata così reiterata, mentre il prezzo obiettivo è stato ridotto da 8,5 a 8 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 31% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.