Enel è salito ancora, per la quinta seduta di fila, con il focus sulle misure per contrastare gli effetti del caro energia. Buone notizie per il titolo.

In una giornata in cui il Ftse Mib non ha evitato il segno meno, pur registrando un calo molto contenuto, si è spinto ancora in avanti Enel.

Enel sale per la quinta seduta consecutiva

Il titolo, dopo aver guadagnato un punto percentuale ieri, è salito per la quinta giornata di fila oggi, mettendo a segno la migliore performance nel settore utility, tanto che è stato l'unico a muoversi in positivo.

A fine giornata Enel si è presentato a 4,2835 euro, con un progresso dello 0,6% e oltre 20 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24 milioni.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1700 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Enel: proposte UE contro caro energia. Price cap gas temporaneo

Le azioni del colosso elettrico hanno guadagnato terreno all'indomani della pubblicazione da parte della Commissione UE delle proposte per ridurre gli effetti del caro energia e assicurare gli stoccaggi anche per la stagione 2023-2024.

Tra le proposte si segnala l'introduzione di un cap "temporaneo" al TTF da attivare in casi di emergenza, con una soglia d’intervento non fissata, nella forma di un corridoio di prezzi massimi applicabili in determinate condizioni, da stabilire.

La commissione svilupperà inoltre un meccanismo di price cap per il gas utilizzato nella generazione elettrica.

Proposto anche l'utilizzo dei "cohesion Fund" per 40 miliardi di euro a livello europeo per ridurre il peso dei costi energia alle SME.

Contemplati anche acquisti congiunti di gas attraverso una piattaforma europea dedicata fino all’inverno 2025.

La quota d’obbligo sarà del 15% delle necessità di storage per ciascun paese. Proposta anche la creazione di consorzi d’acquisto volontari tra i paesi membri e la creazione di un nuovo indice di prezzi benchmark per il mercato del gas naturale liquefatto già a partire da fine 2022.

Tra le proposte ci sono anche il rafforzamento degli obiettivi Rinnovabili, inclusa l'accelerazione sui permitting e l'aumento dei limiti per i quali è richiesta la garanzia cash nelle operazioni di trading, e possibilità di utilizzare assets alternativi come collaterale.

Equita apprezza misure UE. Enel tra i principali beneficiari

Secondo gli analisti di Equita SIM si tratta di misure che vanno nella giusta direzione.

Da verificare l’effettiva introduzione di un cap al gas per la power generation, che implica un finanziamento pubblico per compensare le differenze di costo.

A detta degli esperti, fondamentali saranno, in particolare, i parametri di applicazione dei price caps, non noti al momento.

Guardando ai titoli quotati a Piazza Affari, tra i maggiori beneficiari, secondo la SIM milanese ci sono Enel, A2A, Hera, Acea e Iren. Positivo anche per Erg in caso di accelerazione su RES e permitting.

Sono ancora pendenti le decisioni sull’utilizzo di ulteriori fondi, ad esempio dal REpowerEU o con meccanismi tipo SURE, a sostegno degli interventi nazionali, cruciali secondo Equita SIM per ridurre il peso sui debiti pubblici.