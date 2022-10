Enel ha chiuso in calo anche oggi, senza trovare alcun sostegno nelle novità annunciate: ecco di cosa si tratta.

Un titolo da non perdere, PUBBLICATO: 2 ore fa

Anche la seduta odierna si è conclusa in calo per Enel che ha perso terreno per la seconda giornata di fila, mostrando più debolezza del Ftse Mib.

Enel ancora in calo

Il titolo ieri ha ceduto un punto percentuale, tirando il fiato dopo cinque sessioni consecutive in rialzo, e oggi ha proposto un copione simile.

A fine seduta, infatti, Enel è stato fotografato a 4,1945 euro, con un calo dell'1,1% e volumi di scambio elevati, visto che sono transitate sul mercato oltre 31 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 24 milioni

Investire non deve essere così difficile. Scopri i piani di risparmio di Scalable Capital.

➔ Attiva piani di risparmio in azioni e in più di 1700 ETF, su cui non pagherai mai commissioni. Puoi anche scegliere di attivare piani di risparmio in crypto.

➔ Scegli il tuo piano di risparmio, l'intervallo d'investimento e la data di esecuzione. Piano di risparmio creato in pochi click!

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Enel: finalizzata la cessione del 50% di Gridspertise

Enel non ha trovato alcun sostegno nelle indicazioni arrivate dal fronte societario, trattandosi peraltro di una notizia già anticipata dai quotidiani nei giorni scorsi.

Il colosso elettrico ha ufficializzato la cessione del 50% di Gridspertise a CVC Capital Partners, per un controvalore di enterprise value base di 625 milioni di euro, che potrà salire fino a 1 miliardo di euro al verificarsi di alcune condizioni per cui sono previsti dei deferred payments successivi.

Enel: Equita una buona notizia. I benefici attesi dalla cessione

Secondo gli analisti di Equita SIM si tratta di una notizia positiva, in linea con gli obiettivi del piano strategico.

La cessione di Gridspertise era già parte del piano annunciato al mercato, con il processo di cessione avviato già 1 anno fa.

La suddetta cessione porterà ad un impatto positivo sul debito di circa 300 milioni di euro.

Inclusa la cessione delle attività russe, il beneficio da cessioni a valere sulla posizione finanziaria netta sarà di circa 800 milioni di euro.

A detta di Equita SIM, il valore di cessione Gridspertise è inoltre corposo, considerando l’Ebitda atteso di 60 milioni di euro a breve termine ed un implicito multiplo enterprise value/Ebitda di 10-16 volte, sui due livelli soglia base e massimo di 625-1000 milioni.

L’operazione, quindi, genererà un beneficio sull’Ebitda ordinario di circa 500 milioni di euro, superiore alle attese degli analisti, fisate a 300 milioni di euro, e relativo alla rivalutazione dell’assets al valore di cessione secondo il modello delle stewardship Enel.

Il target di Enel per i proventi da stewardship era di 600 milioni di euro cumulati sull’arco di piano, di cui circa 500 milioni di euro già previsti quest’anno.

Considerate tuttavia le cessioni già realizzate, il contributo stewardship del 2022 sarà di circa 800 milioni.

Enel: la strategia della SIM milanese

Secondo la SIM milanese è da verificare se il maggior valore di cessione (gain) comporterà un leggero aumento della guidance o se verrà assorbito nella guidance attuale a compensazione dell’andamento di mercato.

In attesa di indicazioni in tal senso non cambia la view di Equita SIM che mantiene una view bullish su Enel, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 7,5 euro.