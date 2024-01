Enel in positivo. Le indicazioni degli analisti sul titolo

Enel ha strappato un altro segno più, malgrado la bocciatura di Deutsche Bank, ma per altri analisti è top pick per il 2024.

La seduta odierna si è conclusa in maniera contrastata per le utility, tra le quali ha archiviato gli scambi in salita Enel.

Enel in positivo anche oggi

Il titolo, dopo aver guadagnato quasi due punti percentuali venerdì scorso, si è spinto leggermente in avanti anche oggi.

A fine giornata, Enel si è presentato a 6,807 euro, con un vantaggio dello 0,25% e quasi 19 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 21 milioni.

Enel bocciato da Deutsche Bank

Il titolo oggi ha strappato un altro segno più snobbando la bocciatura di Deutsche Bank, che ha deciso di rivedere la sua strategia, con un cambio di rating da “buy” a “hold” e un prezzo obiettivo a 7 euro.

La banca tedesca evidenzia che il colosso elettrico italiano pare ben posizionato per il trend di lungo termine di decarbonizzazione.

Il caso di investimento resta quindi positivo, ma gli analisti fanno notare che il titolo è salito tanto e ora è più vicino al fair value da loro indicato. motivo per cui viene rimossa l’indicazione di acquisto.

Enel: top pick di Equita e Mediobanca per il 2024

Buone notizie per Enel arrivano da Mediobanca Research, i cui analisti nel settore utility accordano la loro preferenza a quelle integrate come Enel, indicata tra le top picks di Piazza Affari per il 2024.

La stessa indicazione giunge dai colleghi di Equita SIM che hanno inserito le azioni del colosso elettrico tra le best picks per quest’anno, con una raccomandazione “buy” e un target price alzato del 4% a 7,6 euro.