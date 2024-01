Enel sale. Buone news da gare per la maggior tutela

Tra le blue chip che oggi hanno mostrato più forza del Ftse Mib troviamo anche Enel, che ha chiuso gli scambi in positivo.

Enel chiude in buon rialzo

Il titolo, dopo aver ceduto circa un punto percentuale ieri, ha risalito con vivacità la china oggi, fermandosi a 6,79 euro, con un vantaggio dell’1,77% e volumi di scambio intensi, visto che a fine sessione sono transitate sul mercato quasi 24 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 21 milioni.

Enel si aggiudica 7 lotti in gare maggior tutela

Enel oggi ha beneficiato di una notizia positiva, relativamente all’aggiudicazione di 7 lotti sui 23 disponibili nelle gare per la liberalizzazione del mercato della maggior tutela.

Equita SIM evidenzia che si tratta del massimo disponibile rispetto ai limiti fissati dalla regolazione e includerebbe nuove aree geografiche, comprese Milano e Brescia, con clienti di A2A e Acea.

Come riportato anche dai quotidiani, gli esperti della SIM milanese ritengono che le offerte da parte degli operatori siano state particolarmente vantaggiose per i clienti e che potenzialmente possano includere anche margini leggermente negativi per i 33 mesi (a partire da luglio 2024) per i quali dovrà essere mantenuta l’offerta.

Enel includeva già a piano la perdita dei clienti in asta e l’acquisizione dei 78 lotti è, a detta degli esperti, compatibile con gli obiettivi di piano, con la possibilità per Enel di beneficiare della maggiore marginalità sui clienti acquisiti, a valle dei 33 mesi di offerta stabilità nell’asta.

Secondo Equita SIM, questo dovrebbe consentire a Enel di preservare la marginalità complessiva nel segmento come combinato dei minori margini sui clienti persi e i maggiori margini sul pacchetto di clienti mantenuto ma a condizioni di mercato libero.

La perdita dei 3,1 milioni circa di clienti in maggior tutela, assumendo un margine di 15-20 euro a cliente, potrebbe avere un effetto negativo di circa 50 milioni di euro, già incluso comunque nelle stime di piano.

L’impatto per Enel è quindi trascurabile nei 33 mesi di offerta vincolata.

Il Sole 24 Ore sottolinea come gli operatori più aggressivi avrebbero offerto sconti fino a 40/50 euro a cliente (da verificare).

Gli analisti di Equita SIM ritengono tuttavia che l’acquisizione clienti sui territori di riferimento ed in nuove aree geografiche importanti come Milano e Roma, il risparmio di costi sulle attività di marketing nei prossimi 33 mesi (relativi al focus sui clienti acquisiti) e l’opzione di riportare il pacchetto clienti a tariffe di mercato libero a valle dei 33 mesi, giustifichi gli sconti per l’acquisizione.

A detta degli esperti, restano da verificare con la società gli effettivi impatti e in attesa di ciò Equita SIM mantiene una view bullish su Enel, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 7,6 euro.