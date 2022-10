Enel in rialzo per la terza seduta di fila, sostenuto da alcune indiscrezioni: ecco di cosa si tratta.

Una seduta tutta in crescendo per Enel che oggi è salito per la terza giornata di fila, mostrando una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Enel in rialzo per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un vantaggio di un punto percentuale, è riuscito a fare ancora meglio oggi.

A fine giornata, infatti, Enel si è fermato a 4,215 euro, con un rialzo del 2,48% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato quasi 28 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24 milioni.

Il titolo ha beneficiato della positiva intonazione del Ftse Mib e ancor più dell'intero settore utility.

Enel: possible cessione di Gridspertise a CVC

Enel è finito peraltro sotto la lente sulla scia di alcuni rumor che erano già circolati nelle settimane precedenti.

Reuters ha commentato lo scorso venerdì, la possibile cessione a CVC del 50% di Gridspertise, la società creata da Enel per i servizi di rete ai distributori di energia.

Equita SIM evidenzia che l’operazione di cessione di Gridspertise è già nota al mercato, con l’intenzione iniziale di Enel di procedere con una IPO dedicata, successivamente modificata con un processo di cessione privato. L’interessamento di CVC era già emerso lo scorso settembre.

Enel sotto la lente di Equita SIM

Gli analisti evidenziano che i valori dell’operazione non sono noti, con la cessione che fa parte del piano strategico attuale insieme al possibile piazzamento dei servizi di mobilità.

Gli esperti stimano comunque un valore non particolarmente elevato per la cessione, con la società di servizi, neonata nel 2021, che potrebbe avere un Ebitda di 50-100 milioni di euro nel breve termine.

In attesa di novità, gli analisti di Equita SIM mantengono invariata la loro strategia bullish su Enel, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 7,5 euro.