Enel ha chiuso in positivo anche oggi, con il focus sulle novità arrivate da più fronti. Per gli analisti è buy con un upside strepitoso.

La settimana si è chiusa in positivo anche per Enel che ha guadagnato terreno per la seconda seduta di fila.

Il titolo, dopo aver archiviato la giornata di ieri con un vantaggio di quasi due punti percentuali, si è mosso in maniera meno vivace oggi.

Enel in positivo anche oggi. Snobbato il rialzo dei tassi BTP

A fine giornata Enel si è fermato a 4,113 euro, con un rialzo dell'1,01% e forti volum di scambio, visto che sono transitate sul mercato oltre 31 milioni di azioni, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24 milioni.

Enel ha mostrato oggi un po più di forza del Ftse Mib, sintonizzandosi con la positiva impostazione del settore utility.

Il titolo ha snobbato le negative indicazioni dal fronte obbligazionario, dove lo Spread BTP-Bund è salito dell'1,42% a 244,92 punti base, mentre il rendimento dei BTP a 10 anni ha segnato un rialzo dello 0,7% al 4,8%.

Enel: Endesa si aggiudica gaa per 953 MW

Enel intanto è finito sotto la lente dopo che la controllata Enel Green Power España si è aggiudicata la gara per costruire 953 MW di capacità con l’opzione di salire fino 1,2 GW, nella ex centrale a carbone di Endesa a Teruel (Andorra).

Enel investirà 1,2 miliardi di euro per costruire 5 parchi solari e 5 eolici ed un sistema di accumulo a batterie.

L’energia non assorbita dalla rete potrà inoltre essere utilizzata per produrre idrogeno.

Enel: la view di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che si tratta di capacità che avrà la tariffa fissa e non a mercato ed andrà verificato il ritorno di questi investimenti.

Gli analisti ritengono sia una notizia positiva per Enel perché la società ha un target di installare 6 GW di capacità annua worldwide e questo importante progetto aumenta la visibilità sul raggiungimento degli obiettivi di crescita di Enel.

Confermata la view bullish su Enel che per Equita SIM merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 7,5 euro.

Enel: per Intesa Sanpaolo vale più del doppio

A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che ieri ha reiterato l'invito ad acquistare, con un target price a 9,1 euro, valore più che doppio rispetto alle attuali quotazioni di Borsa, con un potenziale di upside di circa il 121%.

Gli analisti hanno ribadito il rating "buy" dopo che Enel ha perfezionato la cessione della partecipazione in Pjsc Enel Russia.

Secondo gli esperti la transazione è sostanzialmente in linea con i numeri già annunciati e ha un impatto minimo sui fondamentali di Enel.