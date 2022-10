Nuova seduta in positivo per Enel che anche oggi ha guadagnato terreno, salendo per la quarta giornata di fila.

Enel prosegue in rialzo a Piazza Affari

Il titolo, lasciatasi alle spalle la sessione di ieri con un vantaggio di due punti e mezzo percentuali, si è mosso in maniera meno vivace oggi, pur vantando la migliore performance nel settore utility.

Enel ha terminato le contrattazioni a 4,258 euro, con un progresso dell'1,02% e oltre 26 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24 milioni.

Il titolo ha guadagnato anche oggi terreno, muovendosi quasi in linea con il Ftse Mib, sostenuto dalle notizie arrivate da più versanti.

Enel: rumor su nuova linea di credito da 16 mld di euro

Enel avrebbe siglato accordi con un pool di banche, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM, Bper Banca e Cdp, per la fornitura di linee di credito revolving da 16 miliardi di euro e con una durata di 18 mesi.

Le linee di credito revolving serviranno le esigenze relative ai collaterali a garanzia per i contratti future sul gas.

E' questo un tema sollevato più volte dalle società di settore nei mesi scorsi e che sta portando ad alcuni cambiamenti sulle normative associate.

Enel: Equita parla di una buona notizia

Secondo gli analisti di Equita SIM si tratta di una notizia positiva, che mette in sicurezza la disponibilità di liquidità in caso di oscillazioni al rialzo eccessive sul mercato del gas.

Da ricordare che il prezzo di questa materia prima si è comunque dimezzato dai picchi di agosto, riducendo significativemente il problema dei collaterali).

Enel: vendita di Gridspertise a 500 mln di euro?

Spostando lo sguardo invece sulle indiscrezioni relative alla possibile cessione del 50% di Gridspertise a CVC, secondo quanto riportato da Milano Finanza varrebbe circa 500 milioni di euro, con una valutazione implicita generosa, quindi, a circa 17,5 volte un Ebitda di 57 milioni di euro sul 2023, atteso comunque crescere per un fattore 10 volte al 2030.

Anche in questo caso Equita SIM parla di una notizia positiva per Enel ed il processo di contenimento del debito.

Reiterata la view positiva sul titolo che per gli analisti della SIM milanese merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 7,5 euro.