La seduta odierna prosegue nel segno della debolezza per Enel che dopo tre giornate consecutive in positivo rivede il segno meno.

Enel in calo dopo tre rialzi di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri a ridosso della parità, con un impercettibile rialzo dello 0,02%, confermando l'andamento poco mosso delle due giornate precedenti, oggi ha provato a spingersi in avanti, salvo poi muoversi a paso di gambero e scivolare in rosso.

Negli ultimi minuti nel si presenta a 4,935 euro, con un calo dello 0,22% oltre 3,5 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 25 milioni.

Enel: ferma la cessione degli asset in Russia

Enel finisce sotto la lente sulla scia di alcune indicazioni di stampa che tornano a parlare degli asset russi posseduti dal colosso elettrico.

Il Sole 24 Ore ricorda che la cessione degli assets in Russia di Enel è al momento sospesa, così come tutte le operazioni di cessione nel paese, in virtù dei blocchi imposti da Putin sulle operazioni internazionali.

La cessione degli assets è avvenuta nelle scorse settimane per 137 milioni di euro relativamente al 56,43% in mano ad Enel e comporta una riduzione del debito per 550 milioni di euro ed un write off di 1,3 miliardi di euro che include anche il rilascio delle riserve in valuta per 1,1 miliardi di euro.

Enel: deroghe previste dal decreto Putin

Il decreto Putin prevede però delle deroghe nel caso in cui il rilascio dell’operazione sia richiesto da una società russa.

Da verificare quindi l’eventuale ripartenza del processo di cessione, ricordando che a muoversi devono essere le controparti russe, ossia il gruppo petrolifero Lukoil e il fondo privato Gazprombank Frezia.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che l’operazione era attesa da molto tempo e che la Russia non contribuisce più in maniera rilevante ai risultati di gruppo.

La SIM milanese evidenzia in ogni caso che il blocco della cessione è tuttavia negativo relativamente alla potenziale riduzione del debito di Enel per 550 milioni di euro.

Enel: per Equita è un buy con target molto goloso

In attesa di novità non cambia la view di Equita SIM sul titolo, con la conferma di una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 7,5 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 52% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.