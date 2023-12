Enel non reagisce alle news che arrivano dalla Spagna

La seduta odierna prosegue a due velocità per le utility, che non riescono a muoversi tutte nella stessa direzione di marcia.

Tra le altre, prova a mantenersi a galla Enel che, dopo tre sessioni consecutive in salita, ha provato timidamente a spingersi ancora in avanti, mostrando però la massima cautela e tornando sui suoi passi.

Enel cauto dopo tre rialzi di fila

Il titolo, dopo aver archiviato la seduta di ieri con un frazionale rialzo dello 0,03%, viaggia al momento poco sotto la parità.

Negli ultimi minuti, Enel si presenta a 6,711 euro, con un lieve calo dello 0,15% e oltre 5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 23 milioni.

Enel poco influenzato dall’andamento dei BTP

Il titolo non trova alcun sostegno nelle indicazioni contrastanti che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si allarga e si presenta ora a 159,96 punti base, con un rialzo dell’1,89%, mentre qualche acquisto sui BTP favorisce un calo dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni scende dello 0,39% al 3,522%.

Enel: Spagna proroga tassa su banche e società energetiche

Enel intanto si mantiene intorno alla parità, senza risentire delle ultime novità che arrivano dalla stampa.

Come riportato dai quotidiani ed emerso dal dibattito politico delle scorse settimane, il Governo Spagnolo ha deciso di estendere per un anno la windfall tax per il settore energetico e per le banche.

La tassa sarà prorogata fino al 2025, ma saranno introdotte agevolazioni fiscali per gli investimenti green.

L'imposta si è concentrata sulle imprese che, secondo il governo, hanno beneficiato maggiormente degli alti tassi di interesse e dei prezzi dell'energia ed era stata introdotta per finanziare misure a favore dei cittadini e sussidi per il carburante e il trasporto pubblico.

Per le società energetiche la tassa è pari all’1,2% dei ricavi generati sul territorio nazionale con l’obiettivo di raccogliere 3 miliardi di euro annui.

L’applicazione iniziale era prevista per il 2023-2024 ed ora verrà estesa al 2025, ma escludendo gli investimenti green dalla base imponibile.

Endesa e gli altri operatori energetici hanno già fatto ricorso perché ritiene l’imposta contraria alla normativa europea.

L'impatto atteso per il 2023 è di 200 milioni di euro circa ed il piano Enel ne include l'applicazione anche per il 2024, mentre l'estensione al 2025 potrebbe avere impatti simili o inferiori per le deduzioni sugli investimenti green, da verificare nella normativa finale.

Enel: la view di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, l'impatto non è quindi particolarmente rilevante, cioè pari circa al 2%/3% dell’utile atteso 2025 e va considerato one-off.

Dall’altro lato l’estensione al 2025 contribuisce ad alimentare il rischio regolatorio sul settore.

Gli esperti della SIM milanese non cambiano idea su Enel e ribadiscono la loro view bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 7,3 euro.