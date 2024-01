Enel in ribasso. Snobbato l’ottimismo degli esperti

Enel in rosso anche oggi, per nulla aiutato dall’andamento dei BTP, né dalla conferma bullish degli analisti.

Nuova seduta in calo per Enel che perde terreno per la seconda giornata di fila, accusando una flessione più ampia di quella del Ftse Mib.

Enel in calo anche oggi

Il titolo, dopo aver ceduto un punto percentuale ieri, anche oggi viaggia in territorio negativo e negli ultimi minuti si presenta a 6,339 euro, con un calo dello 0,69% e oltre 8,3 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 22 milioni.

Enel appesantito dall’andamento dei BTP

Enel non è certo aiutato dalle indicazioni che arrivano dal mercato obbligazionario, visto che lo Spread BTP-Bund si allarga e sale dello 0,58% a 155,4 punti base, mentre le vendite sui BTP portano a un calo dei tassi, con il rendimento del titolo a 10 anni che sale dell’1,08% al 3,862%.

Enel: Barclays alza il target price

Enel intanto non trova sostegno neanche nel giudizio bullish di Barclays, i cui analisti hanno ribadito la loro view positiva.

Il broker fa sapere che il titolo resta il suo preferito nel settore delle utility integrate a livello europeo, offrendo un’esposizione a un crescente capex nelle reti e a crescenti attività retail in Italia.

Gli analisti di Barclays ribadiscono così la raccomandazione “overweight” su Enel, con un prezzo obiettivo alzato da 7,5 a 8 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 26% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.