In una giornata in cui a Piazza Affari si sta appesantendo strada facendo il bilancio del Ftse Mib, le vendite colpiscono anche Enel che oggi scende per la quarta seduta di fila.

Enel ancora giù: maglia nera nel settore utility

Dopo aver chiuso quella di ieri con un ribasso di oltre un punto percentuale, il titolo mostra un bilancio ancora più pesante oggi.

Negli ultimi minuti Enel si presenta a 5,085 euro, con una flessione dell'1,8% e oltre 15 milioni di azioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24 milioni.

Enel vicino dai 5 euro: pesa ribasso dei BTP, malecanche lo Spread

Nel corso della seduta le azioni del colosso elettrico hanno toccato un minimo intraday a 5,051 euro, al di sotto dl bottom del 6 luglio a 5,07 euro.

Enel al momento mostra un po' di debolezza relativa rispetto al Ftse Mib e accusa la peggiore performance nel settore utility.

Il titolo non è certo aiutato dalle tensioni che si registrano sul mercato obbligazionario italiano.

Da una parte lo Spread BTP-Bund si allarga nuovamente e sale dell'1,93% a 211,2 punti base, dall'altra tornano le vendite sui BTP che si traducono in un immediato rialzo dei tassi, con il rendimento del decennale che mostra un rally del 4,05% al 3,312%.

Enel: tassazione su extra profitti anche nel 2023-2024 in Spagna

Ad appesantire ulteriormente il sentiment degli investitori su Enel sono le notizie che arrivano dalla Spagna.

In linea con quanto già emerso nelle scorse settimane, sembrerebbe confermata l’intenzione del Governo spagnolo di introdurre ulteriori misure di claw back nel settore energia per il 2023-2024, nell'ordine di 2 miliardi di euro all'anno.

Come riportato dai quotidiani, il Governo spagnolo ha preannunciato le ulteriori misure sulla tassazione degli extraprofitti per gli anni 2023-2024, evidenziando che i settori colpiti saranno banche e utilities.

In particolare, come detto poc'anzi, per il settore energia sono previste misure di claw back per circa 2 miliardi di euro all’anno per il biennio 2023-2024, ma al momento non è stata fornita (nessuna indicazione sugli strumenti di tassazione attesi.

Enel: Equita commenta le novità dalla Spagna

Secondo gli analisti di Equita SIM si tratta di una notizia negativa per il settore, soprattutto in termini di rischio regolatorio, in particolare per la possibilità che misure simili vengano applicate anche in Italia per i prossimi anni, ricordando che le attuali misure valgono per il 2022 nel nostro Paese.

Differentemente dai claw back applicati durante il 2021-2022, gli analisti di Equita SIM ritengono che l’impatto delle ulteriori misure sarà limitato sulle società energetiche.

Gli esperti credono, infatti, che la progressiva normalizzazione/stabilizzazione dei prezzi del gas, a livelli elevati, e il repricing dei contratti ai clienti finali, consentirà alle società energetiche di "normalizzare" la profittabilità nei segmenti retail e di beneficiare dei maggiori prezzi dell’energia progressivamente a partire dal quarto trimestre di quest'anno nella power generation.

Qualora disegnate correttamente, ma resta da verificare l’intenzione del Governo, le misure di claw back si concretizzeranno quindi in un minore upside in particolare per le società rinnovabili quali Acciona Energia ed Endesa, quest'ultima controllata da Enel.

Situazione diversa dal 2021-2022, periodo durante il quale le società utilities hanno sofferto la disruption dei margini retail, in particolare sui contratti a prezzo fisso, nel breve, che ha più che compensato i benefici della power generation.

Equita SIM ricorda che la notizia era già stata anticipata dal Governo nelle scorse settimane, ma resta in ogni caso negativa per le utility e in particolare per Enel che è tra le più esposte a interventi di claw back, insieme ad A2A, Iren, Erg e Alerion.