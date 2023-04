Utility miste sul Ftse Mib. Terna ed ERG da tenere d'occhio

Le utility finiscono sotto la lente dopo le indiscrezioni relative alle richieste di alcune regioni per il via libera alle rinnovabili.

La seduta odierna si è conclusa in maniera contrastata per le utility che non sono riuscite a muoversi tutte nella stessa direzione di marcia.

Utility a due velocità sul Ftse Mib

A ignorare l'andamento positivo del Ftse Mib è stata in primis Terna che ha ceduto lo 0,93%, fermandosi in fondo al paniere delle blue chip, seguito da Snam ed ERG che sono calati dello 0,54% e dello 0,07%.

In positivo dello 0,37% Hera, mentre Enel e A2A sono saliti di pari passo, con un vantaggio rispettivamente dello 0,94% e dello 0,98%, ma è riuscito a fare ancora meglio Italgas con un rialzo dell'1,36%.

Utility: le richieste di 3 regioni per l'ok a impianti rinnovabili

Secondo Il Fatto Quotidiano, oltre alla Sicilia, anche la Calabria e la Basilicata minacciano di bloccare le autorizzazioni agli impianti rinnovabili se non avranno in cambio compensazioni.

Altre regioni potrebbero aggiungersi, rallentando i target nazionali di crescere ad una capacità installata di 7 GW annui contro i 3 GW del 2022.

La Sicilia chiede che una parte della produzione rinnovabile vada a favore della regione per ridurre le bollette locali.

La Calabria chiederebbe invece delle royalties, mentre la Basilicata vorrebbe le venisse riconosciuta una quota dell`energia prodotta sul proprio territorio.

Il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha sottolineato che non avrebbe dato risposte specifiche alla regione Sicilia, ma la valutazione deve essere fatta nell'interesse nazionale. Secondo il Fatto Quotidiano, la soluzione potrebbe essere quindi una misura generale che valga per tutti i territori.

Utility: ERG e Terna da tenere d'occhio

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che una soluzione che sblocchi gli investimenti in rinnovabili al sud sarebbe positiva per i target del piano ERG e per Terna, perché darebbe visibilità ai progetti di sviluppo della rete di trasmissione elettrica.