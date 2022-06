La seduta odierna si avvia alla conclusione con un bilancio molto negativo per il Ftse Mib che, pur avendo recuperato leggermente dai minimi intraday, resta in flessione del 2,7%.

Utility meglio del Ftse Mib: pesanti Enel e A2A

Tra i titoli che riescono a difendersi meglio dell'indice troviamo le utility, tanto che Terna viaggia in leggera controtendenza e mostra un lieve rialzo dello 0,13%, mentre Italgas e Snam calano dello 0,27% e dello 0,47%, seguiti da Hera flette dello 0,96%.

Più pesante il bilancio di A2A ed Enel che lasciano sul parterre rispettivamente il 2,76% e il 3,18%.

Utility: snobbato il crollo del rendimento BTP a 10 anni

Le utility non beneficiano delle indicazioni che arrivano dal fronte obbligazionario, che pure restituiscono un andamento contrastato.

Lo Spread BTP-Bund sale dell'1,76% a 202,2 punti base, mentre forti acquisti si riversano sui BTP, tanto che il rendimento del decennale affonda del 4,1% al 3,417%.

Utility: le novità da alcuni emendamenti al Decreto Aiuti

Intanto le utility sono oggetto di attenzione da parte del mercato, dopo che la Commissione Finanze e Bilancio della Camera ha approvato una serie di emendamenti al Decreto Aiuti.

Nel dettaglio vengono aumentate le aree nelle quali è possibile costruire impianti di biometano e quelli in cui installare accumulatori di energia. Inoltre, un emendamento prevede che per 2 anni si potranno realizzare nuovi impianti collocati a terra, di potenza non superiore a 1MW, ed anche nelle aree turistiche fuori dai centri storici.

Da notare che sarebbe stato respinto l’emendamento presentato dal Movimento 5 stelle che puntava a bloccare il WTE di Roma, con i grillini che sembrano voler continuare ad ostacolare la costruzione del WTE.

Utility: buone nozie per Snam, A2A e Hera. Occhio anche ad Enel

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che le semplificazioni per la costruzione degli impianti per il biometano sono positive per Snam, A2A ed Hera che hanno progetti di crescita nel settore.

La possibilità di progetti a terra nel solare dovrebbe essere marginalmente positiva per le rinnovabili, ERG, Enel ed in parte A2A ed Iren, che stanno investendo nel settore, perché si tratta di progetti di piccole dimensioni, ma di semplice realizzazione.

Infine, prosegue il progetto del sindaco di costruire il WTE di Roma, che potenzialmente è positivo per Acea, anche se dovrà essere effettuata una gara a livello nazionale e gli analisti di Equita SIM si aspetterebbero la partecipazione anche di A2A ed Hera.